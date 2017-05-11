الملا: يجب أن نغير عقلية الشعب المصرى تجاه رفع الدعم

هاجر عمراندعا طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ضرورة تغيير عقلية الشعب المصرى تجاه رفع الدعم من المنتجات البترولية، قائلا: الحكومة ماضية فى خطط رفع الدعم ولم يحدد توقيتًا بعينه لذلك.إلا أن الملا قال إن الحكومة ستنتهى من خطة رفع الدعم خلال عامين وفقا للخطة الموضوعة والتى تنفذ



هاجر عمران

دعا طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ضرورة تغيير عقلية الشعب المصرى تجاه رفع الدعم من المنتجات البترولية، قائلا: الحكومة ماضية فى خطط رفع الدعم ولم يحدد توقيتًا بعينه لذلك.

إلا أن الملا قال إن الحكومة ستنتهى من خطة رفع الدعم خلال عامين وفقا للخطة الموضوعة والتى تنفذ منذ سنوات وسيأتى اليوم الذى نرفع فيه الدعم.

وأضاف الملا أن الحكومة لا تريد أن تضع الشعب فى مشكلة، ومن ثم تتبنى خططا لزيادة الإنتاج حتى تكون على قدر المسئولية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توسيع توصيل الغاز للمنازل والمصانع.

وأشار إلى أن دعم المنتجات البترولية مخادع ولا يذهب إلى من يستحقه، كما أن كل مرحلة من رفع الدعم يجب أن يسبقها تحضير جيد.