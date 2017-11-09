الملا يتفقد العمل فى مشروع أتول

نسمة بيومى تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل أتول بالبحر المتوسط في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى البريطانية، والذى يعد أحد أهم الاكتشافات البترولية التي حققها قطاع البترول في السنوات الأخيرة، وأحد نتائج الم

نسمة بيومى

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل أتول بالبحر المتوسط في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى البريطانية، والذى يعد أحد أهم الاكتشافات البترولية التي حققها قطاع البترول في السنوات الأخيرة، وأحد نتائج المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ وتم توقيع اتفاق مبادئ بالتعجيل بإنتاجه خلال زيارة الرئيس للندن فى نوفمبر 2015.

وخلال الزيارة، عقد الملا اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارى تنفيذها لتنمية الحقل، والذى تبلغ استثماراته حوالى 3.8 مليار دولار.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس حسن عبادى، رئيس الشركة الفرعونية للبترول حول تطورات العمل بالمشروع، الذي أشار إلى أنه من المخطط بدء إنتاج الغاز من الحقل فى نهاية العام، قبل الموعد المحدد وفقاً لبرنامج عمل الوزارة الذى يستهدف التعجيل بعملية بدء الإنتاج من المشروعات الجديدة لحقول الغاز فى البحر المتوسط.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال حفر الآبار 1و2 و3 بعمق 950 متراً، والانتهاء من تصنيع وتركيب رؤوس الآبار والتحكم، كما تم الانتهاء من تصنيع وإنزال الخط البحرى بطول 42 كيلومتراً وكذلك إنزال الخطوط المرنة وتركيب الوحدات الجديدة وأعمال الربط النهائى للمشروع بالمحطة البرية، وتتم حالياً أعمال الاختبارات النهائية، مشيراً إلى أن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت %93.

رافق الوزير خلال الجولة وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ونائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج، ورؤساء شركات إنبى وبتروجت والرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية بشمال أفريقيا ومدير عام المشروعات، وتفقدوا الأعمال الجارية في المشروع ومحطة المعالجة البرية التابعة لشركة الفرعونية ببورسعيد، وأشاد الوزير بأداء الشركات المنفذة للمشروع «إنبى وبتروجت».