«الملا» يتابع موقف مشروعي مجمع السولار بأسيوط ومصنع الألواح الخشبية من قش الأرز بإدكو

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة وتنفيذ مشروعي مجمع إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) ومصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز (ووتك) بمدينة إدكو أحد المشروعات الخضراء التي يستثمر قطاع البترول في تنفيذها، حيث عقد الوزير اجتماعين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تقدم الأعمال.

وأكد المهندس طارق الملا في بيان اليوم، أن مشروع مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط، يعد أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع البترول في إطار خطة الدولة للاستفادة القصوى من مواردها وتنمية محافظات الصعيد.

وقال الملا، إن ذلك من أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، حيث سيقوم بتحويل المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية.

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) الذي استعرض فيه تقدم أعمال الإنشاءات والتركيبات بموقع المشروع، مشيرا إلى ما تم إنجازه من خطوات خلال العام بعد وصول وتركيب كافة المعدات الكبرى بالمشروع من الأبراج والمفاعلات والأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات وكافة المهمات بموقع المشروع.

كما تم تصنيع وتركيب المستودعات الكبرى ومحطات المرافق والمباني الصناعية وغير الصناعية، وإنجاز العديد من الأعمال المدنية وأعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمواسير ومد الكابلات، ومن المخطط خلال عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال الإنشاءات من أجل بدء تجارب التشغيل لبعض الوحدات.

ويعمل المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.9 مليار دولار على توفير السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين، والبوتاجاز، والكبريت كمنتجات ثانوية، وغيرها من المنتجات.

وأكد المهندس طارق الملا، أن مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو من المشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي والبيئي الفعال في آن واحد مما يعظم من قيمته وأثره، حيث يأتي ضمن إيمان قطاع البترول بأهمية تنفيذ مشروعات خضراء وتدعم بقوة البعد البيئى، بالإضافة الي المردود الاقتصادي من خلال المساهمة في توفير منتجات محلية الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة وإحلال جانب من الواردات.

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس أحمد بركة رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب ( ووتك ) استعرض فيه موقف تقدم الأعمال للمشروع و الخطوات الجارية لإستكمال مراحله النهائية استعدادا لبدء الانتاج التجريبي.

يشار إلى أن المشروع المقام بمدينة إدكو بالبحيرة بتكلفة حوالي ٣٥٠ ملايين يورو أحد أهم المشروعات من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد.

ويعمل كذلك علي تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والتي ستقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع اخشاب MDF.

شارك في الزيارة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد الخليفة ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس أحمد سمير طنطاوي مدير عام متابعة المشروعات البترولية بالوزارة، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبى، والمهندس محمد بركات رئيس شركة ايبروم.

وشارك في اجتماعات المتابعة عبر الفيديوكونفرانس المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة.