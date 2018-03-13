الملا يبحث مع سفير إيطاليا تنمية الاستثمارات الإيطالية في مجالي البترول والغاز

نسمة بيومى بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى سبل دعم وزيادة التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات الإيطالية فى كافة مجالات البترول والغاز . وأوضح الملا أن اللقاء شهد استعراض أنشطة واستثمارات…

نسمة بيومى

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى سبل دعم وزيادة التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات الإيطالية فى كافة مجالات البترول والغاز .

وأوضح الملا أن اللقاء شهد استعراض أنشطة واستثمارات الشركات الإيطالية في مناطق مصر البحرية والبرية كشركات إينى وإديسون وتكنيب وأهم النجاحات التي حققتها تلك الشركات خلال تواجدها في مصر وأخرها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة البترولية المختلفة خلال المرحلة القادمة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات البترولية .

من جانبه أكد السفير الإيطالى على متانة العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن النتائج المتميزة التي حققتها الشركات الإيطالية بالتعاون المثمر مع قطاع البترول المصرى كانت عاملاً هاماً في توطيد هذه العلاقة

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات في مصر في المجالات الاقتصادية المختلفة خاصة في أنشطة صناعة البترول والغاز والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة .

وأشار إلى أن النجاح الذى تحقق في حقل ظهر وما شهده من أرقام قياسية غير مسبوقة سيظل علامة بارزة في تاريخ التعاون المصرى الإيطالى .



