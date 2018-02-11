الملا يبحث مع تكنيمونت الإيطالية زيادة استثمارتها في مصر

نسمة بيومي وعمر سالم:بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من قيادات شركة تكنيمونت الإيطالية ضم فابريسيو دى أماتو، رئيس الشركة، وبييروبيرتو فولجيرو الرئيس التنفيذى فرص التعاون بين قطاع البترول والشركة الإيطالية في تنفيذ المشروعات البتروكيماوية الجديدة. وتعد تكنيمو

نسمة بيومي وعمر سالم:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من قيادات شركة تكنيمونت الإيطالية ضم فابريسيو دى أماتو، رئيس الشركة، وبييروبيرتو فولجيرو الرئيس التنفيذى فرص التعاون بين قطاع البترول والشركة الإيطالية في تنفيذ المشروعات البتروكيماوية الجديدة.

وتعد تكنيمونت واحدة من كبريات الشركات الهندسية العالمية المتخصصة في أعمال تصميم وتنفيذ المشروعات الصناعية، خاصة مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة.

حضر اللقاء المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد عبادى رئيس شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك).

تم خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول، وذلك في ظل الاستراتيجية التي يتبناها القطاع لتطوير صناعة البتروكيماويات وزيادة مشروعات تعظيم القيمة المضافة، وتم استعراض أولويات المشروعات الحالية التي يمكن أن تسهم الشركة في تنفيذها، إضافة إلى المشروعات الجديدة الجارى دراسة إقامتها مثل مشروع توسعات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات ومشروع مجمع البتروكيماويات بالسويس.

واستعرض رئيس شركة تكنيمونت موقف المشروعات الصناعية التي تنفذها الشركة داخل مصر في مجال الأسمدة، مؤكدا أن شركته تتطلع إلى تعزيز أعمالها في مصر وإقامة شراكة مثمرة مع قطاع البترول المصرى في ضوء فرص النمو القوية والجاذبة التي يتمتع بها القطاع في صناعات التكرير والبتروكيماويات.