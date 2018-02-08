الملا يبحث مع العربية للتنمية والتعدين الإعداد للمؤتمر الدولى الخامس عشر

نسمة بيومى:بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية الإعداد للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، والذى تستضيفه القاهرة في نوفمبر المقبل، برئاسة وزير

نسمة بيومى:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية الإعداد للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، والذى تستضيفه القاهرة في نوفمبر المقبل، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية، وكبريات الهيئات والشركات العربية العاملة في هذا النشاط .

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذى حضره الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل الوزارة للثروة المعدنية ترتيبات الاجتماع التشاورى لوزراء الثروة المعدنية العرب المقرر عقده بالتزامن مع المؤتمر، لبحث سبل التكامل بين الدول العربية في مجال التعدين وتبادل الخبرات.

وأكد وزير البترول أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون العربى وتبادل الخبرات في مجال الثروة المعدنية مع الدول العربية المتميزة في هذا المجال، بما يدعم جهود الوزارة لتطوير قطاع الثروة المعدنية وزيادة جاذبيته الاستثمارية أمام الشركات المحلية والعربية والعالمية.

وأضاف أن المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية المقرر إقامته في مصر تحت شعار ” الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى ” يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية التعدينية العربية لجذب استثمارات كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، وتعزيز دور المشروعات الصناعية التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الموارد التعدينية، وتطوير عمليات استغلال وتسويق الثروات المعدنية في الدول العربية والتنسيق بين الدول العربية في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية، وتطوير سبل تأهيل الكوادر العربية في قطاع الثروة المعدنية.

و أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور مهمة للصناعة التعدينية في الوطن العربى في مقدمتها آفاق الاستثمارات التعدينية والأنظمة والتشريعات التعدينية في هذا الصدد ، كما يناقش الصناعات التعدينية بشقيها الإنتاجى والتصنيعى وأنشطة الاستكشاف والاستغلال التعدينى والتقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وسبل تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية للشركات العاملة في مجال الثروة المعدنية.

وقدم خلال اللقاء التهنئة للشعب المصرى والقيادة السياسية على افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعى، مشيدا بجهود وزارة البترول في إنجاز هذا المشروع الضخم في وقت قياسى .