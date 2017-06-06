الملا يبحث فرص التعاون مع سفير كازاخستان

أحمد اللاهونى:استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أرمان ايساغالييف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز، وتبادل المعلومات والخبرات، الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات البترولية خلال المرحلة القادمة.وأكد وزير البترول، عمق



أحمد اللاهونى:

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أرمان ايساغالييف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز، وتبادل المعلومات والخبرات، الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات البترولية خلال المرحلة القادمة.

وأكد وزير البترول، عمق العلاقات مع كازاخستان وأن قطاع البترول حريص على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

ومن جانبه أعرب سفير كازاخستان عن رغبة بلاده القوية في تدعيم وتعزيز كافة أوجه التعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة بالخبرات المصرية المتميزة في مجالات صناعة البترول والغاز خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وسياسية قوية بين القيادة السياسية في البلدين والتي تعطى دفعة قوية لتطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال البترول والغاز.