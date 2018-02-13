الملا يبحث دخول شركات الحفر المصرية للسوق الجزائرية نسمة بيومي وعمر سالم: عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس مصطفى قيتونى وزير الطاقة الجزائرى والوفد المرافق له بحضور السفير الجزائرى بالقاهرة، تم خلالها بحث مشروعات…

الملا يبحث دخول شركات الحفر المصرية للسوق الجزائرية

نسمة بيومي وعمر سالم:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس مصطفى قيتونى وزير الطاقة الجزائرى والوفد المرافق له بحضور السفير الجزائرى بالقاهرة، تم خلالها بحث مشروعات التعاون المشترك بين البلدين.

وصرح الملا أن التعاون بين البلدين ممتد منذ فترة طويلة فى مجال استيراد جانب من احتياجات مصر البترولية، خاصة البوتاجاز من خلال الاتفاق بين مؤسسة سوناطراك الجزائرية وهيئة البترول المصرية، بالإضافة لمشاركة شركة بتروجت فى عدد من المشروعات البترولية بالجزائر.

وأشار الملا إلى أنه بحث مع الوزير الجزائرى التعاون فى مجالات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات بما يحقق الاستفادة المشتركة للجانبين، كما تم بحث إمكانية دخول شركة الحفر المصرية للعمل بالجزائر.

ومن جانبه أعرب الوزير الجزائرى عن دعمه الكامل لزيادة التعاون بين الجانبين وامتداده إلى تبادل الخبرات والتقنيات المتطورة فى صناعة البترول، مشيداً بالخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات البترولية بالجزائر التى تمت خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى إمكانية إقامة شركة مشتركة بين الجانبين للعمل فى مجال البحث والاستكشاف داخل البلدين وخارجهما، خاصة فى السوق الأفريقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة للبلدين.