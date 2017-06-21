الملا يبحث خطط شل في مناطق امتياز عمل الشركة

أحمد اللاهوني:التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس سامى إسكندر، نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل العالمية والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ، حيث تم بحث خطط عمل الش

أحمد اللاهوني:

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس سامى إسكندر، نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل العالمية والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ، حيث تم بحث خطط عمل الشركة الحالية وخلال الفترة القادمة والفرص المتاحة فى مجالات البحث وتنمية الحقول وحفر آبار جديدة فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية والبحر المتوسط .

وبحث اللقاء برامج عمل الشركة فى منطقة الصحراء الغربية والإسراع فى وضع كشف BTE-2 على الإنتاج فى أقرب فرصة ممكنة وتكثيف أعمال البحث في المناطق الجديدة فى ظل الاحتمالات الجيدة لإنتاج المزيد من البترول والغاز من هذه المنطقة الواعدة التى لا زالت تمثل منطقة جذب للاستثمارات ، حيث تخطط الشركة إلى زيادة انتاجها من منطقة الصحراء الغربية ومن الطبقات العميقة بمنطقة رشيد بالبحر المتوسط .

وأوضح الوزير أن شركة شل تُعد من أهم وأكبر منتجى البترول بمنطقة الصحراء الغربية ، لافتاً إلى أنها فازت مؤخراً فى المزايدة الأخيرة لهيئة البترول للبحث عن البترول والغاز بمنطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية ، وسيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لتوقيعها.

وأكد المهندس سامى اسكندر على أن الفترة القادمة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول في ظل وجود العديد من الفرص الجيدة للاستثمار فى مصر خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التي تحققت سواء في منطقة البحر المتوسط أو الصحراء الغربية .

