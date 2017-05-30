الملا يبحث خطة عمل توتال في مناطق امتياز الشركة

أحمد اللاهوني: بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع إلياس كاسيس، نائب رئيس مجموعة توتال الفرنسية للبحث والاستكشاف لمنطقة شمال إفريقيا وجان باسكال المدير العام للمجموعة، برامج العمل وأنشطة البحث عن البترول والغاز في مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط والدلتا الأرضية. وقالت الوزا

أحمد اللاهوني:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع إلياس كاسيس، نائب رئيس مجموعة توتال الفرنسية للبحث والاستكشاف لمنطقة شمال إفريقيا وجان باسكال المدير العام للمجموعة، برامج العمل وأنشطة البحث عن البترول والغاز في مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط والدلتا الأرضية.

وقالت الوزارة فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن اللقاء استعرض برامج الاستكشاف وحفر الآبار التى تقوم بها الشركة الفرنسية فى اطار التزامها ببرنامج العمل فى مناطق الامتياز التي فازت بها في المزايدات العالمية لقطاع البترول.

وتعمل الشركة الفرنسية حاليا فى حفر البئر “طارف” في أهم التراكيب الجيولوجية العميقة بمنطقة شمال المحلة الأرضية بالدلتا والمستهدف فيها طبقات الجيوراسيك العميقة، وذلك بالتعاون مع شركة بى بى البريطانية الشريك في منطقة الامتياز، كما تقوم بتنفيذ برنامج استكشافي موسع في منطقة شمال الحماد البحرية في البحر المتوسط مع شركتى أيوك الإيطالية وبى بى البريطانية.

وقال وزير البترول، إن تكثيف خطط وبرامج البحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية يعد الركيزة الأساسية لتحقيق اكتشافات جديدة، لافتاً إلى أن الاكتشافات التي تحققت حفزت الشركات العالمية نحو المزيد من العمل وضخ الاستثمارات الذى سينعكس إيجاباً على استغلال احتياطيات مصر ومواردها من الغاز خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس مجموعة توتال الفرنسية، التزامها بخططها واستثماراتها في مصر، مشيرا إلى المزايا التنافسية للعمل في صناعة البترول المصرية من حيث الاحتمالات الواعدة لاكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعى بمنطقتي البحر المتوسط والدلتا إلى جانب الجهود المستمرة من الحكومة ووزارة البترول لتهيئة المناخ للعمل والاستثمار والتي تمثل قوة دافعة للشركة الفرنسية للإسراع بتنفيذ مشروعاتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.