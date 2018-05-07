الملا ولاكوتريبس يستعرضان تطورات اتفاق استيراد الغاز القبرصي

نسمة بيومى:عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، تناولت مجالات التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز الطبيعى.وتم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذى للاتفاق المبدئى بين مصر وقب

نسمة بيومى:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، تناولت مجالات التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز الطبيعى.

وتم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذى للاتفاق المبدئى بين مصر وقبرص بشأن نقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى واستقباله فى الشبكة القومية المصرية للغاز الطبيعى أو إعادة التصدير من خلال تسهيلات مصانع الاسالة القائمة بمصر بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المشتركة للبلدين.

وصرح الملا أن هذا الاتفاق يعد أحد المحاور الأساسية فى إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويسهم فى تطوير التعاون فى مجال استغلال موارد الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول نتائج المفاوضات والخطوات التى تم التوصل إليها من خلال مجموعة العمل المشتركة المشكلة لهذا الغرض فنياً واقتصادياً .

ولفت إلى أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاتفاق تتقدم بخطى ثابتة للتوقيع على الاتفاق الحكومى المرتقب بين البلدين ايذاناً ببدء مشروع نقل الغاز القبرصى الى مصر ،موضحاً ان الاتفاق سينظم كل البنود والتفاصيل الخاصة بنقل الغاز من قبرص الى مصر واستقباله من خلال البنيه التحتية للغاز فى مصر بما يعكس التكامل المصرى القبرصى فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى .

وأضاف أنه تم التشاور خلال المباحثات بشأن موقف تنمية حقل أفروديت القبرصى وربط إنتاجه من الغاز بالبنية التحتية ومصانع إسالة الغاز وتصديره فى مصر، لافتاً إلى الاتفاق بين الجانبين على تخصيص جزء من الغاز القبرصى للوفاء باحتياجات السوق المحلى فى مصر وتصدير الجزء الآخر إلى الأسواق الأوروبية بعد إسالته فى مصر بما يدعم تنفيذ رؤية مصر الطموحة على المدى المتوسط للتحول الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة.



وأوضح الوزير أن حرص مصر على تدعيم التعاون مع شركاء مصر الإقليميين مثل قبرص والاتحاد الأوروبى يأتى من منطلق تحقيق التكامل فى مجال الطاقة وتنفيذ الرؤية الحالية للتحول لمركز إقليمى لتجارتها وتداولها.

وأكد الوزير القبرصى على أهمية استمرار التعاون فى مجال الغاز والبترول وأن هناك تقدم وتنسيق كامل بين الجانبين بدعم واهتمام القيادة السياسية بالبلدين للوصول لتحقيق المنفعة المتبادلة فى ظل العلاقات التاريخية بين البلدين والتى تشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ، مضيفاً أن اللقاء شهد استعراضاً لموقف العمل فى حقل أفروديت وما توصلت إليه فرق العمل المشكلة من الجانبين لتطوير العلاقات البترولية ،

وأشار إلى أن زيارة المفوض الأوروبى الأخيرة لمصر تأتى كخطوة مهمة فى دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة الذى تعد قبرص احد اعضائه مؤكداً ان مشروع الخط الناقل للغاز القبرصى الى مصر لا يقتصر على البلدين بل سيؤمن امدادات الغاز للاتحاد الاوروبى بالكامل .

ولفت إلى أن العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وقبرص شهدت نمواً سريعا خلال السنوات الاخيرة بفضل فرص التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتوقيع اتفاقات مشتركة بين البلدين فى هذا المجال ، مؤكداً انه ناقش مع رئيس الوزراء المصرى المهندس شريف اسماعيل والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية موقف إجراءات إبرام الاتفاق الحكومى المشترك لنقل الغاز.

وأكد أن إجراءات الاتفاق فى مرحلة متقدمة تمهيداً لتوقيعه، كما تم اطلاع المسئولين فى مصر على موقف الاتفاقيات التجارية لتنمية حقل افروديتى القبرصى .