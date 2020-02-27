الملا وعبد الغفار يعقدان اجتماع مجلس ادارة «بحوث البترول»

اجتمع مجلس إدارة معهد بحوث البترول ، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ود. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع مناقشة زيارة الشركة المصرية لتكرير البترول لمعهد بحوث البترول المصري؛ لبحث سبل التعاون في مجال التحاليل الكيميائية والاستشارات الفنية، ومقترح إنشاء شركة ناشئة وفقا لقانون حوافز العلوم والابتكار، تقوم بإعداد مادة الهيدروجيل الأخضر، التي تساعد على امتصاص وحفظ المياه في التربة، وخاصة الأراضي الصحراوية.

وحضر الاجتماع د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء المجلس،.

واستعرض المجلس قيام المعهد بإداراته المختلفة بتطوير منظومة رقمية متكاملة؛ لإدخال بيانات كافة السادة العاملين، وإنشاء قاعدة بيانات جديدة خاصة بهم، بالاضافةالحساب الختامي للعام المالي 2018/2019.

وتناول الاجتماع البرامج التدريبية التي يقوم بها معهد بحوث البترول ، حيث قام المعهد بتنفيذ برامج داخلية وبرامج خارجية مع معهد إعداد القادة، ومركز آفاق، والمركز العربي للتدريب والتنمية البشرية، ووزارة التخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتنمية والجمعية العلمية للشئون الإفريقية، بجانب المشاركة في الندوات والزيارات الميدانية.

كما تناول الاجتماع صدور العدد 28 الأجزاء ( 1، 2، 3، 4 ) للمجلة المصرية للبترول لسنة 2019، على الموقع اﻹلكتروني للناشر العالمي (Elsevier)، بالإضافة إلى اقتراب إصدار العدد 29 الجزء 1 لعام 2020.

واستعرض المجلس إتمام اتفاقيات تعاون مشترك مع جامعة الدلتا ومركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، وهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وجامعة المنصورة

كما استعرض المجلس زيادة نسبة النشر العلمي (4.3%) عن العام الماضي، في المجالات التي تقع في نطاق قاعدة بيانات scopus.

وأشار د. خالد عبدالغفار أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة (بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف)، كما أنه سيتم البدء في إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخرى بداية من العام القادم.

واوضح وزير التعليم العالي أن هذه الجامعات تعني في المقام الأول بإعداد كوادر فنية تناسب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الحديثة.

ووجه الوزير بسرعة وضع برامج دراسية للجامعات التكنولوجية الجديدة، واستغلال إمكانيات تلك الجامعات، استعدادًا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم.

وطالب عبدالغفار بالتعاون مع مسئولي الجامعات التكنولوجية الجديدة في تجهيز المعامل وتوفير ورش عمل للطلاب، لكي يتم تطبيق ما يدرسه الطلاب بشكل عملي، مؤكدًا ضرورة توفير جميع إمكانيات المعهد لخدمة العملية التعليمية.