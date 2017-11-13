الملا: نستهدف 10 مليارات دولار استثمارات بترولية للعام الحالى

نسمة بيومى أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك مساعى لمضاعفة كميات البترول المستوردة من العراق، العام المقبل، لتصل إلى مليونى برميل شهريا، بدلا من مليون فقط فى التعاقد الأخير. ووقعت الهيئة العامة للبترول اتفاقا مع شركة «سومو» العراقية خلال شهر أبريل الماضى، ل

نسمة بيومى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك مساعى لمضاعفة كميات البترول المستوردة من العراق، العام المقبل، لتصل إلى مليونى برميل شهريا، بدلا من مليون فقط فى التعاقد الأخير.

ووقعت الهيئة العامة للبترول اتفاقا مع شركة «سومو» العراقية خلال شهر أبريل الماضى، لتوريد 12 مليون برميل خام لمصر على مدار عام، بتسهيلات فى السداد وفترة سماح 9 شهور، وحصلت مصر على كامل الكميات بحسب التعاقد خلال 6 أشهر بدأت من مايو حتى أكتوبر الماضى.

وقال الوزير – خلال مؤتمر صحفى أول أمس- أن الوزارة تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات بترولية خلال العام المالى الحالى.

وقال إنه رغم زيادة أسعار المشتقات البترولية مؤخرا، فإنها لا تزال مدعومة حتى الآن، موضحا أن هناك بعض المنتجات من الصعب إلغاء الدعم نهائيا عليها، وتحديدا «البوتاجاز».

وأرجع ذلك إلى وجود عدد من المناطق يصعب دخول الغاز الطبيعى إليها لأسباب فنية، فضلا عن أن هناك محافظات لم يصل إليها الغاز مثل الوادى الجديد، بسبب بُعد المناطق عن بعضها، والكثافة السكانية الضعيفة.

وقال الوزير إنه تم توفير قرابة 4 مليارات جنيه من إجمالى فاتورة دعم الوقود خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

وبلغت قيمة الدعم خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 23 مليار جنيه تقريبا، بانخفاض 16% تقريبا عن المرصود بموازنة 2017/2018.

ورصدت الحكومة نحو 110 مليارات جنيه لدعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالى الجارى (2017/2018)، مقابل نحو 122 مليارا «الدعم الفعلى» خلال العام المالى الماضى (2016/2017).

وأوضح الملا« أن العام المالى الجارى لن يشهد زيادة جديدة فى أسعار المشتقات البترولية.

وكان وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، قد أكد – فى تصريحات له مؤخرا – أن الحكومة لن تحرك أسعار المشتقات البترولية قبل نهاية العام المالى الجارى.

وأشار «الملا» إلى انخفاض الاستهلاك بواقع %4 فى البنزين و%7 فى السولار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار البترول عالميا سيؤثر على الدعم.

وأكد أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال قبل نهاية 2018، مضيفا أن مصر لا تمتلك حقل «ظهر» فقط لزيادة إنتاج الغاز، بل هناك العديد من المشروعات التنموية الواعدة.

وأعلنت وزارة البترول أمس، عن استعدادتها لاستقبال موسم الشتاء، و تقوم الهيئة العامة للبترول بتوفير رصيد من البوتاجاز، من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 2ر4 مليون طن (من الإنتاج المحلى والمستورد).

وبلغت السعات التخزينية بمصانع التعبئة إلى 82 ألف طن، بخلاف السعات التخزينية بالحقول ومعامل التكرير، والتى تبلغ 55 ألف طن لتصل إجمالى السعات التخزينية للبوتاجاز إلى حوالى 137 ألف طن.

على صعيد متصل، تم الانتهاء من إنشاء 2 صهريج سعة 4000 طن، 2 صهريج 2400 طن بمصنع تعبئة سوهاج بإجمالى 6400 طن وذلك لتأمين احتياجات جنوب الوادى من البوتاجاز.

بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 صهريج بسعة 2400 طن بمنطقة المستودعات الجنوبية بوادى القمر بالإسكندرية وجار إنشاء 5 صهاريج بسعة 6000 طن، وسيتم دخولهم الخدمة على مراحل خلال العام المالى (2017/2018 ).

وبخصوص موانئ استقبال البوتاجاز، يتم حاليا استخدام مينائى الإسكندرية والسويس (الزيتية) لاستقبال البوتاجاز المستورد بخلال موانئ إضافية لاستقبال البوتاجاز، وهما ميناء وادى فيران بالشاطئ الشرقى لخليج السويس، وميناء الدخيلة بمنطقة الإسكندرية، وجار تجهيز ميناء السخنة مع شركة «سوميد» لاستقبال الناقلات حمولة 45000 طن لزيادة الطاقات الاستيعابية لاستقبال ناقلات البوتاجاز المستورد، وللتغلب على النوات خلال فصل الشتاء.

وبشأن طاقات تعبئة أسطوانات البوتاجاز، فقد قامت الشركة بزيادة كمية الأسطوانات المعبأة إلى حوالى 14 ألف طن يوميا، بما يعادل 2ر1 مليون أسطوانة يوميا، لمواجهة أى زيادة متوقعة فى استهلاك البوتاجاز.

وتقوم «البترول» حاليا بتشغيل مصانع التعبئة ورديتى عمل يومياً (16 ساعة عمل) مع الاستعداد لزيادة عدد ساعات العمل لمواجهة أى زيادة فى الاستهلاك، وفى حالة الحاجة يتم التشغيل ثلاث ورادى، كما تم توفير أرصدة من الأسطوانات المعبأة بمواقع الشركة للدفع بها لأى مناطق لها زيادة فى الاحتياجات، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وعن منظومة توزيع أسطوانات

البوتاجاز، يتم حاليا توزيع أسطوانات البوتاجاز المعبأة من خلال 2980 مركز توزيع، منها 169 مركز توزيع تابع لشركة «بوتاجاسكو»، وتعمل هذه المراكز على مدار ورديتى عمل أى 16 ساعة/يوميا،ً لاستقبال جمهور المستهلكين، بخلاف الدفع بسيارات نقل أسطوانات معبأة لخدمة الجمهور، وتوصيل الأسطوانات إلى المنازل بالمناطق التى بها اختناقات.

وتتواجد شركة «بوتاجاسكو» فى جميع المناطق لتوفير الأسطوانات للمستهلك، كما يتم الدفع بالسيارات «التريلا» حمولة 1000 أسطوانة ملك شركة «بتروجاس» لأماكن الاختناقات.