الملا: نستهدف مضاعفة إنتاح حقل ظهر إلى 700 مليون متر مكعب

مدحت إسماعيلقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر تستهدف مضاعفة إنتاجها من حقل ظهر من 350 مليون متر مكعب حالياً إلى 700 مليونا فى اليوم الواحد.جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته فى إطلاق منتدي الاتحاد الأوربي ومصر للطاقة المستدامة.ويضم المنتدي عدداً من رجال الأعمال الأوربيين، فى

مدحت إسماعيل

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر تستهدف مضاعفة إنتاجها من حقل ظهر من 350 مليون متر مكعب حالياً إلى 700 مليونا فى اليوم الواحد.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته فى إطلاق منتدي الاتحاد الأوربي ومصر للطاقة المستدامة.

ويضم المنتدي عدداً من رجال الأعمال الأوربيين، فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية، والجمعيات المهنية.

وأعلنت وزارة البترول السبت الماضي، أن مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ “ميجيل أرياس كانيتى”، وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لتوقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

