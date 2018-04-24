الملا: مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط

نسمة بيومى أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية إستراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة، والتي تمضى في 3 اتجاهات، وهى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز، ودعم كفاءة الطاقة، والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى من خلال خفض…

نسمة بيومى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية إستراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة، والتي تمضى في 3 اتجاهات، وهى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز، ودعم كفاءة الطاقة، والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى من خلال خفض الانبعاثات.

واستعرض الوزير، خلال كلمته في افتتاح منتدى أعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بحضور ميجيل ارياس كانييتى المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ، الذى يزور القاهرة، الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان آمن للطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة، من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية.

وأضاف الملا أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبى لمذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، خلال زيارة المفوض الأوروبى للطاقة إلى مصر يفتح آفاقاً جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل، مؤكدًا أن مصر والاتحاد الاوروبى على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في ظل الدور الذى يمكن ان تقوم به مصر لتوفير إمدادات الطاقة، ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطى.

حضر فعاليات المنتدى قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية الغرف التجارية والصناعية بالبحر المتوسط، ومحمود القيسى رئيس الاتحاد المصرى الأوروبى لجمعيات رجال الأعمال.

وأوضح الملا أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية في تلك المنطقة، موضحاً ما تم اتخاذه من خطوات على كافة المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجارى لبلوغ هذا الهدف.

ولفت الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبى شريك إستراتيجى هام لمصر في مجال الطاقة ولم يتوانى عن تقديم الدعم لها خلال كافة الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر، وتجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالى والفنى لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035، إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى لمنازل الأسر أكثر احتياجاً وتوفير التمويل اللازم من بنوك الإتحاد الاوروبى لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبى قدم الدعم الفني لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالي لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز، وتبسيط إجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار في هذا المجال، فضلاً عن تقديم الدعم في عملية اعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات في القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار.

وتطرق إلى أن قطاع البترول يجنى ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها، وكان عام 2017 عامًا حافلاً بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر، والذى شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة، من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمى للنشاط الاستكشافى بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلاً عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة، والاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وإنشاء الجهاز التنظيمى إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم.