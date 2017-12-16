الملا : لا توجد مفاوضات مع إكسون موبيل باستثمارات جديدة

أحمد صبرى قال طارق الملا، وزير البترول، إنه لا توجد أي مفاوضات بين شركة إكسون موبيل والوزارة للدخول فى شراكة أو استثمارات بعينها للتنقيب عن حقول جديدة للغاز أو البترول فى البحر المتوسط. وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc، أن الشركة تُجري لقاءات مع ال

أحمد صبرى





قال طارق الملا، وزير البترول، إنه لا توجد أي مفاوضات بين شركة إكسون موبيل والوزارة للدخول فى شراكة أو استثمارات بعينها للتنقيب عن حقول جديدة للغاز أو البترول فى البحر المتوسط.

وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc، أن الشركة تُجري لقاءات مع الوزارة لاستكشاف الأماكن التى ترغب فى الاستثمار بها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل قدر استطاعتها فى جذب الشركة لدخولها السوق المصرية.

يُشار إلى أن “إكسون موبيل” هى أكبر شركة لإنتاج الغاز والنفط فى العالم، وتدرس استكشاف النفط فى مناطق البحر المتوسط.