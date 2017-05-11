الملا عن رفع الدعم قبل نهاية العام المالى: لا أعلم

هاجر عمرانقال طارق الملا، وزير البترول والموارد المعدنية، إنه لا يعلم إذا ما كانت الحكومة ستقدم على رفع الدعم عن المنتجات البترولية قبل نهاية العام المالى الحالى.وشدد فى تصريحات على هامش حضوره لمؤتمر الغرفة الأمريكية منذ قليل، على أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال زيادة



هاجر عمران

قال طارق الملا، وزير البترول والموارد المعدنية، إنه لا يعلم إذا ما كانت الحكومة ستقدم على رفع الدعم عن المنتجات البترولية قبل نهاية العام المالى الحالى.

وشدد فى تصريحات على هامش حضوره لمؤتمر الغرفة الأمريكية منذ قليل، على أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال زيادة توصيل الغاز للمنازل.

رفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017، نحو 110 مليارات جنيه، ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.