الملا: ظهر يرفع إنتاج مصر لـ 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا

خالد بدر الدين أعلن طارق الملا، وزير البترول، في تصريح لـ"رويترز"، عن بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز المصري الجديد "ظُهر"، المتوقع أن يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا. وذكرت الوكالة، أن إنتاج مصر من الغاز ارتفع إلى 5.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2017، من 4.4 مليار قدم

خالد بدر الدين

أعلن طارق الملا، وزير البترول، في تصريح لـ”رويترز”، عن بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز المصري الجديد “ظُهر”، المتوقع أن يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وذكرت الوكالة، أن إنتاج مصر من الغاز ارتفع إلى 5.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2017، من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016، مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية الذي تتولاه شركة BP.

تأتي تصريحات الملا، بعد الإعلان يوم السبت عن بدء التشغيل التجريبي لحقل ظُهر، الذي اكتشفته إيني الإيطالية عام 2015، وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وأضاف الملا: “تم فتح الآبار في حقل ظُهر الخميس الماضي، فتحنا بئرين من إجمالي 7 آبار، وبدء التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الجمعة الماضية وبدأنا الإنتاج بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن ترتفع في وقت لاحق إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً”.

وتستهدف مصر إلى رفع إنتاج حقل ظهُر بحلول يونيو المقبل لأكثر من مليار قدم مكعبة، وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثاً، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 2018.