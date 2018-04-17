الملا: طرح مزايدتين عالميتين للتنقيب والبحث عن النفط والغاز

خالد بدر الدينأعلن طارق الملا، وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب والبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية هذا العام وسنطرح خلال أسابيع مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في 10 مناطق أو 11 منطقة .وذكرت وكالة رويترز

خالد بدر الدين

أعلن طارق الملا، وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب والبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية هذا العام وسنطرح خلال أسابيع مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في 10 مناطق أو 11 منطقة .

وذكرت وكالة رويترز، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قالت في يناير الماضى إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018 لكنها لم تعلن عنها بعد.

وفتح اكتشاف شركة إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.