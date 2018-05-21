الملا: طرح مزايدتين عالميتين للبحث عن النفط في 27 قطاعا

خالد بدر الدين:أعلن طارق الملا وزير البترول اليوم الاثنين، عن طرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 27 قطاعا هذا العام منهما أكبر مزايدة تطرحها إيجاس في تاريخها منذ تأسيس الشركة عام 2001 . وقال الملا في البيان إن مزايدة هيئة البترول ستشمل ”خمس قطاعات با

خالد بدر الدين:

أعلن طارق الملا وزير البترول اليوم الاثنين، عن طرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 27 قطاعا هذا العام منهما أكبر مزايدة تطرحها إيجاس في تاريخها منذ تأسيس الشركة عام 2001 .

وقال الملا في البيان إن مزايدة هيئة البترول ستشمل ”خمس قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادي النيل وثلاثة قطاعات بخليج السويس وقطاعا واحدا بالصحراء الشرقية.

وذكر الملا في بيان صحفي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه أن إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعا، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتغطي 16 قطاعا.

أما مزايدة إيجاس فتشمل ”13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات بدلتا النيل الأرضية“، بحسب البيان الذي وصف هذه المزايدة بأنها”

وأدى اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015 والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى فتح شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.