الملا: زيادة إنتاج حقل ظُهر إلى 1.750 مليار قدم مكعب يوميا

خالد بدر الدين أعلن طارق الملا، الخميس، وزير البترول، أن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر، الواقع في البحر المتوسط إلى حوالى 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا (ق/م/ي) في أغسطس المقبل. وأكد الملا، في بيان صحفي، أنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغاز



خالد بدر الدين

أعلن طارق الملا، الخميس، وزير البترول، أن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر، الواقع في البحر المتوسط إلى حوالى 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا (ق/م/ي) في أغسطس المقبل.

وأكد الملا، في بيان صحفي، أنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظُهر، وإن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي زادت إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة إيني الإيطالية، اكتشفت ظُهر في عام 2015 ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي وبلغ إنتاج مصر من الغاز 5.7 مليار قدم مكعب يوميا في مايو الماضي.