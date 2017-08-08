الملا: دعم الوقود يقفز 135% ليصل إلى 110 مليارات جنيه

خالد بدر الدين: أكد وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى حوالي 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف. ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، وكان آخرها

خالد بدر الدين:



أكد وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى حوالي 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف.



ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، وكان آخرها في يونيو الماضى، ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 حوالى 110 مليارات جنيه.



وكان دعم الوقود في السنة المالية- التى تبدأ أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو – السابقة 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه أو ما يعادل 135.3%.



وقال الوزير في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز “دعم المواد البترولية بلغ نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017، وإن تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية”.



وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة ولكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

