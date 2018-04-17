الملا: دعم الوقود يرتفع 7.7% في أول 9 أشهر

خالد بدر الدينأعلن طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت 84 مليار جنيه (4.73 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو القادم.وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 7.7 % مقارنة مع 78 مليار جنيه

خالد بدر الدين

أعلن طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت 84 مليار جنيه (4.73 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو القادم.

وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 7.7 % مقارنة مع 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية 2016-2017 وكانت رفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، وكانت الأخيرة في يونيو الماضى .

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 89 مليار جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة و لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.