الملا : توقيع عقد الترويج والتغطية خطوة مهمة لطرح إنبي فى البورصة

المال - خاص:شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية و محمود عطا الله، رئيس شركة "سى آى كابيتال" القابضة توقيع شركة إنبى نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول مع ائتلاف (سى آى كابيتال - بنك جيفريس - بنك الإمارات دبى) الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج وت

المال – خاص:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية و محمود عطا الله، رئيس شركة “سى آى كابيتال” القابضة توقيع شركة إنبى نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول مع ائتلاف (سى آى كابيتال – بنك جيفريس – بنك الإمارات دبى) الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج وتغطية وطرح ودعم ما بعد البيع بنسب 24% من أسهم الهيئة المصرية العامة للبترول في رأس مال شركة إنبى في البورصة المصرية وبالجنيه.

وقع العقد المهندس علاء حجازى، رئيس شركة إنبى وهشام أشرف جوهر العضو المنتدب لشركة “سى آى كابيتال” ورئيس الائتلاف وحضر التوقيع المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح المهندس طارق الملا بأن توقيع العقد هو أولى الخطوات المهمة لتنفيذ بداية طرح أسهم شركة “إنبى” في إطار برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وجاء اختيارها بعد دراسات مستفيضة ومتأنية باعتبارها شركة مهارات وعقول وكوادر هندسية، وأن هذا الطرح يمثل أحد الآليات المهمة التي ستسهم في توفير جانب من التمويل اللازم لتعزيز قدرة إنبى التنافسية مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال ، مشيرا إلى أن دخول شركة إنبى يسهم في الترويج لبرنامج الأطروحات في البورصة المصرية في ظل النماذج الناجحة لشركات البترول التي لها أسهم في البورصة المصرية وذات ربحية جيدة، موضحا أن قطاع البترول له نصيب كبير من برنامج الطروحات الذى يشمل 23 شركة منها 11 شركة بترولية.

وأكد الدكتور محمد معيط، على التعاون الوثيق بين وزارتى البترول والمالية، مشيرا إلى أن توقيع العقد جاء بعد مجهود كبير وإجراءات متأنية بهدف الاستفادة من العائدات التي ستستخدم في تدعيم المراكز المالية، ودعم الخزانة العامة وجذب الاستثمارات للدولة، خاصة في تلك المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد المصرى تحركا في عدة اتجاهات ، لافتا إلى أن التوقيع يعطى إشارة ودلالة إيجابية للسوقين الخارجية والداخلية بجدية برنامج الطروحات والالتزام للوصول إلى مرحلة الطرح.