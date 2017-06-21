الملا: توفير الزيادة فى دعم التموين الأخير من أسعار المحروقات

كشف المهندس، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة ستوفر الزيادة التى أقرها الرئيس أمس على دعم التموين والحماية الاجتماعية، من تخفيض دعم المحروقات، برفع أسعار المشتقات.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140% وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وأكد فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى للوزارة اليوم، أنه لا ملجأ أمام الحكومة من تخفيض الدعم على المحروقات فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.

ورفض الوزير تحديد موعد الزيادة التي ستقرها البترول على أسعار المحروقات، قائلا: “ما أقدرش أقولكم المعاد”.