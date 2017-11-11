الملا: تكلفة دعم الوقود قفزت 68% خلال الربع الماضى

خالد بدر الدين: أعلن وزير البترول، طارق الملا، وزير البترول المصرى، اليوم في مؤتمر صحفي، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بحوالى 68 %، مسجلة 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2



خالد بدر الدين:



أعلن وزير البترول، طارق الملا، وزير البترول المصرى، اليوم في مؤتمر صحفي، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بحوالى 68 %، مسجلة 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز8 أشهر، كان أخرها في يونيو الماضى، ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 حوالى 110 مليارات جنيه.

وذكرت وكالة رويترز، أن مصر تحاول تطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، ولكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

