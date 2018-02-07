الملا: تكلفة دعم الوقود تقفز إلى 51 مليار جنيه

خالد بدر الدينأعلن وزير البترول طارق الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بأكثر من 34 % لترتفع إلى حوالي 51 مليار جنيه (2.90 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي مقارنة مع نفس النصف من السنة المالية الماضية التى بلغ فيها دعم ال

خالد بدر الدين

أعلن وزير البترول طارق الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بأكثر من 34 % لترتفع إلى حوالي 51 مليار جنيه (2.90 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي مقارنة مع نفس النصف من السنة المالية الماضية التى بلغ فيها دعم الوقود 38 مليار جنيه.

وقال الوزير في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز إن دعم المواد البترولية بلغ نحو 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية ولكنه ما زال أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموزانة العامة للدولة للنصف الأول بحوالى 4 مليارات جنيه .

وذكرت وكالة رويترز إن الحكومة المصرية رفعت أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر كان آخرهما في يونيو ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في الميزانية الحالية حوالى 110 مليارات جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسرعلى سلع بأسعار مدعمة و لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.



