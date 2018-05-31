الملا: تكثيف البحث والتنقيب عن الغاز والبترول الفترة المقبلة

نسمة بيومي و عمرسالمقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا لأنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، خاصة بعد طرح مناطق جديدة بحرية وبرية فى مزايدتين عالميتين أمام الشركات العالمية وهو ما يؤدي إلى زيادة وتعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.ووت

نسمة بيومي و عمرسالم

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا لأنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، خاصة بعد طرح مناطق جديدة بحرية وبرية فى مزايدتين عالميتين أمام الشركات العالمية وهو ما يؤدي إلى زيادة وتعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.

ووتفقد الوزير سير العمل في مواقع إنتاج البترول والغاز بمحافظة بورسعيد للوقوف على إنتاج المشروعات الحالية وتقدم الأعمال فى المشروعات الجارى تنفيذها في إطار استراتيجية وزارة البترول لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق المحلى.

وقام وزير البترول يرافقه قيادات الوزارة ورؤساء الشركة القابضة للغازات الطبيعية وبتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية وخدمات البترول الجوية بمتابعة سير العمل بمشروعات الشركة المتحدة لمشتقات الغاز والشركة الفرعونية للبترول.

وخلال تفقده لموقع ومشروعات الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) ، استمع وزير البترول ومرافقوه إلى شرح من المهندس هشام فتحى رئيس الشركة حول خطط العمل لتعظيم إنتاج الشركة من مشتقات الغاز البروبان والبوتاجاز والمتكثفات.

واضاف الملا أن استقبال إنتاج غازات حقل أتول كان له تأثير كبير على زيادة إنتاج المشتقات لافتا الى أنه يتم حالياً التنسيق مع شركتى جاسكو والوسطانى لتنفيذ الأعمال والتعديلات اللازمة على خط الشبكة القومية للغازات لنقل غازات حقل الوسطانى إلى تسهيلات الشركة وكذلك نقل غازات حقل نورس بهدف الوصول إلى الطاقة القصوى للمصنع والذى سينعكس بشكل كبير على تعظيم معدلات الإنتاج.

كما أشار إلى الدراسة الحالية للبدء في مشروع استخلاص الايثان المستخدم في مشروعات البتروكيماويات، وكذلك تعظيم إنتاج البروبان لتغطية احتياجات السوق المحلى اللازم للشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين وتوفير العملة الصعبة المستخدمة حالياً لاستيراده، فضلاً عن تعظيم إنتاج البوتاجاز والمتكثفات للسوق المحلية.