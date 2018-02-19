الملا: تفاصيل كتير مانعرفهاش في اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي

متابعات قال المهندس طارق الملا وزير البترول إنه توجد الهديد من التفاصيل فى اتفاق الغاز من إسرائيل التى أبرمت اليوم بين شركات إسرائيلية ومصرية، مؤكدا أنهم ينتظرون الإطلاع على الاتفاقية ومعرفة هل ستضيف قيمة مضافة للبلاد منها. وكان رئيس الوزراء…

متابعات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول إنه توجد الهديد من التفاصيل فى اتفاق الغاز من إسرائيل التى أبرمت اليوم بين شركات إسرائيلية ومصرية، مؤكدا أنهم ينتظرون الإطلاع على الاتفاقية ومعرفة هل ستضيف قيمة مضافة للبلاد منها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن فى كلمة له أن اتفاقية تصدير الغاز لمصر والتى وقعت اليوم ستدر على خزينة الدولة 15مليار دولار مؤكدا أن هذا اليوم يعتبر عيدا لإسرائيل .

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن مصر ستستفيد من هذا الاتفاق إذا تم الموافقة عليه عبر تشغيل معامل الإسالة والتى تشارك فيها الحكومة المصرية بنسبة تقارب الربع إضافة إلى الضرائب .

وأكد أنه فى حال استيراد غاز من اسرائيل سيتم نقله من خلال الشبكة القومية وهو مايعود بالنفع على خزينة الدولة، مشيرا إلى أن هذا الغاز قد يتم بيعه محليا إذا زاد الطلب أو إعادة تصديره خارجيا



