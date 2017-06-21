الملا: المركزى لا يملك المعلومات الكافية عن مديونيات البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه أعلن عن قيمة سداد مديونيات مستحقات الشركات الأجانب فى بيان رسمى، بعد إصدار البنك المركزى معلومات عن تدبير مبالغ مالية للوزارة، خلقت حالة من البلبلة، وأثارت تساؤلات الشركات الخارجية، حول نصيبها من مستحقاتها.

وأعلن الملا 8 يونيو الحالى، عن سداد قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، بلغت 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك إلى حوالى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013، والذى سجلت فيه 6.3 مليار دولار.

وأضاف، فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى الذى نظمته وزارة البترول اليوم، أن البنك المركزى ليس لديه المعلومات الكافية للإفصاح عن مديونيات الوزارة، خاصة أنها متغيرة وفقا لاحتياجات السوق من المشتقات التى تتعاقد عليها “البترول” بشكل دورى، لذا وجب إصدار المعلومات الصحيحة والمؤكدة على وسائل الإعلام.