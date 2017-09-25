الملا: الكشف عن استراتيجية الثروة المعدنية خلال 2018

نسمة بيومى وعمر سالمنجح قطاع البترول بمصر فى التغلب على معظم التحديات التى واجهته، وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التى أعدتها وزارة البترول فى إطار التوجه الفعلى للدولة المصرية لتحقيق أكبر قيمة مضافة من

نسمة بيومى وعمر سالم

نجح قطاع البترول بمصر فى التغلب على معظم التحديات التى واجهته، وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التى أعدتها وزارة البترول فى إطار التوجه الفعلى للدولة المصرية لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد واحياء دورها كرافد أساسى للدخل القومى.

جاء ذلك خلال لقاء الملا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلى الشركات الفرنسية، وشهد اللقاء استعراض التحديات التى واجهت القطاع وكذلك خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن مصر جادة فى رغبتها فى التحول إلى مركز محورى لتداول وتجارة الطاقة وأن قطاع البترول يعى جيداً أن موقع مصر الجغرافى المميز ليس هو العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ويجب أن يواكبه تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ ومصانع الإسالة ومعامل التكرير وهو ما يمضى فيه حالياً بوتيرة عمل سريعة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كل هذه المقومات وتبذل جهودا حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة فى الاعتماد على مصر كمركز للطاقة .

وأكد الملا أن الحكومة تولى أهميةً قصوى لصناعات القيمة المضافة لما لها من مردود اقتصادى قوى ويساهم فيها قطاع البترول بشكل كبير من خلال صناعات البتروكيماويات والتى ستشهد انطلاقة قوية الفترة المقبلة من خلال المشروعات المخطط لها البدء لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالمياً لتساهم فى دعم الاقتصاد.

واوضح أن البترول يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى وأن يكون نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى دخل بالفعل مرحلة التنفيذ ويهدف إلى تطوير كل مجالات العمل بالقطاع لتواكب المعايير المتعارف عليها دولياً.

وأشار الملا الى أن ثقة الشركات الأجنبية فى مصر لم تأت من فراغ وذلك لأنهم لمسوا رغبة صادقة من الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى والوفاء بالتزاماتها تجاههم وظهر ذلك جلياً فى استمرار الشركات فى ضخ الاستثمارات واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف التى تطرح من خلال المزايدات العالمية، وأبرمت الشركات العالمية مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما عقب ثورة يونيو وحتى الآن وهو ما يعد رقماً قياسياً في تاريخ صناعة البترول المصرية.

كما أضاف أن الحكومة تضع نصب أعينها مبادئ العدالة الاجتماعية وأن قطاع البترول يساهم فى تحقيقها من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يستهدف توصيله للمدن الصغيرة والقرى النائية وأن التوسع فى هذا المشروع سيحقق وفراً حقيقياً من الدعم الموجه لاسطوانات البوتاجاز بموازنة الدولة نظراً لتكلفتها العالية.

ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة محمود القيسى بالجهود التى تبذل للتغلب على المصاعب التى واجهت القطاع فى السنوات الأخيرة وبالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خاصة عمليات ترسيم الحدود البحرية والتى مهدت الطريق للبدء فى كشف امكانيات البحر الأحمر لأول مرة معرباً، عن تطلع الشركات الفرنسية للاستثمار والعمل فى هذه المنطقة الواعدة.