الملا: الحكومة لا ترغب في تحقيق أرباح من رفع أسعار الوقود

نسمة بيومي وعمرسالم:أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الغرض الأساسي من رفع أسعار المواد البترولية هو الوصول لسعر التكلفة للمواد البترولية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تهدف لأي ربح أو مكسب من وراء زيادة أسعار الوقود.وقال الملا في المؤتمر الصحفى الذي انعقد على هامش ف

نسمة بيومي وعمرسالم:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الغرض الأساسي من رفع أسعار المواد البترولية هو الوصول لسعر التكلفة للمواد البترولية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تهدف لأي ربح أو مكسب من وراء زيادة أسعار الوقود.

وقال الملا في المؤتمر الصحفى الذي انعقد على هامش فاعليات مؤتمر “موك 2018” لدول حوض البحر المتوسط في الإسكندرية: توجد استراتيجية لدى الحكومة وضعت منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود نهائيا، وتعويض محدودي الدخل عن طريق التوسع فى حزم الضمان الاجتماعي ووصوله لمستحقيه.

وأضاف أن هناك انخفاضا فى استهلاك البنزين 3% خلال الـ9 أشهر السابقة، 6% سولار، 33% مازوت وثبات فى معدلات استهلاك البوتاجاز، وأن إجمالي دعم المواد البترولية وصل إلى ٨٤ مليار جنيه في أول ٩ شهور من العام الجاري.