الملا: اكتشافات مصر حولتها إلى مركز لمصادر الغاز

معتز محمودقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مكنت مصر أن تكون مركزا لمصادر الغاز.وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر التاسع للبترول لدول حوض المتوسط موك ٢٠١٨ أن البحر المتوسط خلال تاريخه شهد كثير من الاكتشافات بدأت بالمياه الض

معتز محمود

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مكنت مصر أن تكون مركزا لمصادر الغاز.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر التاسع للبترول لدول حوض المتوسط موك ٢٠١٨ أن البحر المتوسط خلال تاريخه شهد كثير من الاكتشافات بدأت بالمياه الضحلة في القرن الماضي، ووصلت للمياه العميقة في الأعوام الماضية .

وأوضح الملا أن عام ٢٠١٧ كان مميزا لمصر فى البترول والغاز، لافتا الى أنه تم فيه كثير من الإنجازات واستطاعت مصر أن تضع 4 مشروعات عملاقة تنتج ما يعادل ١٤٪ من إنتاج الغاز في مصر.

ولفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر اتخذت الكثير من الخطوات المهمة، موضحًا أنه جرى تشكيل لجنة حكومية لتحول مصر إلى مركز إقليمي

وأوضح الملا أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الشركات الكبرى، موجها الشكر لشركات البترول الدولية العاملة في القطاع، قائلا: ما كنا لنحقق هذا النجاح دون جهودهم.