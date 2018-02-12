الملا: اتفاق مع شركة عالمية لجذب استثمارات أجنبية في خليج السويس

خالد بدر الدين:أعلن طارق الملا وزير البترول اليوم الإثنين، عن اتفاق مع شركة عالمية لإجراء مسح سيزمي إقليمي بمنطقة خليج السويس ”بما يساهم في جذب الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وفتح المجال لزيادة احتياطات إنتاج الزيت الخام“ هناك.وأضاف الملا خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة،

خالد بدر الدين:

أعلن طارق الملا وزير البترول اليوم الإثنين، عن اتفاق مع شركة عالمية لإجراء مسح سيزمي إقليمي بمنطقة خليج السويس ”بما يساهم في جذب الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وفتح المجال لزيادة احتياطات إنتاج الزيت الخام“ هناك.

وأضاف الملا خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة، أن مصر تعمل على تحسين جودة منتجات الوقود بالتعاون مع شركات تسويق أجنبية ولكنه لم يذكر اسم الشركة التي وقعت مصر الاتفاق معها ولا أي تفاصيل بشأن الاتفاق.

وذكرت وكالة رويترز إن مصر بدأت العام الماضي الإنتاج من حقل الغاز العملاق ظُهر في البحر المتوسط بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة يوميا.

وكانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015 ويحوي الحقل حوالى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.