الملا: إنتاج مصر من الغاز سيقفز إلى 6.2 مليار قدم مكعب في 2018

خالد بدر الدينأعلن طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يومياً، ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مع نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018، -تبدأ السنة المالية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو-.وأكد الملا، في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم

خالد بدر الدين

أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يومياً، ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مع نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018، -تبدأ السنة المالية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو-.

وأكد الملا، في تصريحات لوكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن زيادة الإنتاج ترجع إلى حقول ظُهر وأتول ونورس بالبحر المتوسط، كما تتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى نهاية 2018.

كانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته 850 مليار متر مكعب، واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الجارى.

وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي، وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.