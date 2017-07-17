الملا: إنتاج الغاز الطبيعي يرتفع 50% في 2018 و100% في 2020

خالد بدر الدين:أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الإثنين، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50% في 2018 و100% في 2020.وذكرت وكالة رويترز أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى حوالى 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا هذا العام، مقارنة بـ4.4 مليار قدم مكعبة العام

خالد بدر الدين:

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الإثنين، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50% في 2018 و100% في 2020.

وذكرت وكالة رويترز أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى حوالى 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا هذا العام، مقارنة بـ4.4 مليار قدم مكعبة العام الماضى، مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة BP البريطانية.

وقال الوزير في بيان اليوم الإثنين، إن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018.

وكانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظهر في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب ثم استكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير الماضى ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.

وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة، مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.