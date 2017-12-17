الملا: أرامكو بدأت توريد البترول للمصافي المصرية

خالد بدر الدين أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، بدأت من نوفمبر الماضى، توريد الخام لمصافي التكرير المصرية. وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي مع "رويترز"، اليوم الأحد، أن إجمالي ما وردته أرامكو لمصر مليون برميل من الخام في نوفمبر، وديسمبر الجارى حتى الآن. وذكرت

خالد بدر الدين

أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، بدأت من نوفمبر الماضى، توريد الخام لمصافي التكرير المصرية.

وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي مع “رويترز”، اليوم الأحد، أن إجمالي ما وردته أرامكو لمصر مليون برميل من الخام في نوفمبر، وديسمبر الجارى حتى الآن.

وذكرت الوكالة، أن السعودية وافقت في أبريل الماضى على تزويد مصر 700 ألف طن، من المنتجات النفطية المكررة شهريًا لمدة 5 سنوات.

وقال الملا: “سنعكف مع الجانب السعودي مطلع 2018 على تقييم الجدوى الاقتصادية لتكرير الخام السعودي في المصافي المصرية، وهل ستجري زيادة كميات الخام أو التوقف عن التكرير وفقا للجدوى الاقتصادية”.