الملا:نمهد لتصدير الغاز العام المقبل .. وخبير بترولي:تصريحات متفائلة

أبو العلا:لن تقوم مصر بتصدير قطرة غاز واحدة قبل تحقيق اكتشافات جديدةنسمة بيومىنقلت وكالة بلومبرج عن وزير البترول المهندس طارق الملا، أن مصر قد تتوقف عن استيراد الغاز المسال خلال الربع الرابع من العام الجاري، بما يسمح لها ببدء التصدير خلال العام المقبل.وكانت مصادر حكومية قد أكدت مؤخرا لـ"المال"

أبو العلا:لن تقوم مصر بتصدير قطرة غاز واحدة قبل تحقيق اكتشافات جديدة

نسمة بيومى

نقلت وكالة بلومبرج عن وزير البترول المهندس طارق الملا، أن مصر قد تتوقف عن استيراد الغاز المسال خلال الربع الرابع من العام الجاري، بما يسمح لها ببدء التصدير خلال العام المقبل.

وكانت مصادر حكومية قد أكدت مؤخرا لـ”المال” أن الطفرة التي حدثت في إنتاجية حقل ظهر للغاز، ستمكن الحكومة من التوقف عن استيراد الغاز المسال في وقت مبكر، قبل ختام العام الجاري.

وتبلغ إنتاجية حقل ظهر حاليا 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، وتستهدف شركة إيني الإيطالية زيادة تلك المعدلات إلى ملياري قدم مكعب يوميا بختام العام، صعودا إلى 2.7 مليار قدم خلال العام المقبل.

وعلى صعيد متصل أكد الدكتور رمضان ابو العلا الخبير البترولي لـ”المال” أن تصريحات التصدير للخارج العام المقبل تعد متفائلة ولن تستطيع مصر تحقيقها.

وتابع:الوزير قد يقصد بالتصدير إعادة توجيه حصة الشركات الأجنبية من الغاز إلى مصانعها للإسالة المتوقفة عن العمل منذ سنوات، بسبب توجيه كامل انتاج الغاز في مصر للسوق المحلية.

وأشار أبو العلا إلى أن وزير البترول قال في تصريحاته التي نقلتها بلومبرج إنه بمجرد أن يكون هناك فائض كافى، فإن مصر ستبدأ فى تعويض الشركات التي لها حقوق تشغيل محطات تصدير الغاز المسال فى البلاد، ومنها شركة شل ويونيون فينوسا.

وأكد أن الحكومة قد توقف استيراد الغاز الطبيعي خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن لن يتم تصدير قطرة غاز واحدة للخارج الا بعد تحقيق اكتشافات جديدة ومؤثرة على غرار كشف “ظهر”.

وقال ابو العلا: “حتى في حال تحقق فائض من الغاز في البلاد خلال السنوات المقبلة فإن الأجدى توجيهه إلى مشروعات البتروكيماويات لخلق قيمة مضافة بدلا من تصديره.

وأوضح وزير البترول، فى مقابلة معه، بحسب بلومبرج، أن المناقصة الأخيرة لتوريد الغاز الطبيعى المسال صدرت لتغطية المتطلبات المحلية للربع الثالث من العام الجاري، وقد تكون الاخيرة ،حيث ينبغي أن يكون الربع الأخير خاليا من الواردات.

وفي 21 يونيو الجاري أرست الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، توريد 6 من 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف وزير البترول أن مصر أنشأت هيئة تنظيمة منذ حوالي شهرين(جهاز تنظيم سوق الغاز) وتعمل الآن لوضع نظام للتعريفة للشركات الخاصة لاستخدام البنية التحتية للغاز والترخيص لها للعمل في التجارة بالغاز.

وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وفي خلال أغسطس الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.