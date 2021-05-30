«الملاكى» تهمين على تراخيص «الزيرو»فى مصر خلال الشهر الماضى

هيمنت السيارات الملاكى على الحصة الأكبر من تراخيص المركبات «الزيرو» فى مصر خلال شهر أبريل الماضى بحصة تتجاوز %50 إذ بلغ عدد التراخيص التى منحتها الإدارات العامة للمرور للطرازات الملاكى «الزيرو» خلال أبريل السابق نحو 20.5 ألف وحدة.

ووفق أحدث البيانات الصادرة بخصوص تراخيص المركبات بالإدارات العامة للمرور على مستوى الجمهورية، فإن إجمالى التراخيص الممنوحة للوحدات «الزيرو» بلغت 40.4 ألف وحدة خلال أبريل؛ لتمثل حصة الملاكى نحو %50.7 محتلة بذلك المركز الأول بين مختلف أنواع المركبات الجديدة المرخصة خلال أبريل.

وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للدراجات النارية الجديدة 12.8 ألف وحدة محتلة المركز الثانى بين مختلف أنواع المركبات مستحوذة على حصة تبلغ %31.6 فى حين بلغ نصيب مركبات النقل 2992 وحدة لتحسم المركز الثالث لصالحها بنسبة %7.4.

ومنحت الإدارات العامة للمرور على مستوى مصر 2829 ترخيصًا للدراجات النارية الأجرة ليبلغ نصيبها من إجمالى تراخيص «الزيرو” فى مصر خلال أبريل السابق %7 محتلة المرتبة الرابعة بين مختلف أنواع المركبات المتواجدة فى مصر.

أما مركبات الأجرة فحصلت على 455 ترخيصًا فى مصر محتلة المركز الخامس بنسبة %1.1 من جملة تراخيص “الزيرو” خلال أبريل الماضى فى حين كان المركز السادس من نصيب الأتوبيسات الخاصة التى قامت بترخيص 357 وحدة مستحوذة على نحو %0.9.

وحسمت المقطورات المرتبة السابعة بعدد 102 ترخيص، وتبعتها الأتوبيسات السياحية بـ 81 ترخيصًا فى حين بلغ نصيب الأتوبيسات العامة 76 ترخيصًا لتحسم المركز التاسع لصالحها، وتبعتها «نصف المقطورة» التى حصلت على 51 ترخيصًا ثم مركبات الرحلات بعدد 37 وحدة والمعدات الثقيلة بـ 24 وحدة.

أما مركبات الأجرة السياحية فبلغ نصيبها 15 ترخيصًا محتلة المركز الثالث عشر، وتبعتها مركبات «تحت الطلب بعدد 14 ترخيصًا ثم الإسعاف بواقع 8 وحدات كما تم ترخيص 3 جرارات زرعية «زيرو» فيما لم تتجاوز تراخيص «ملحق ملاكى» مركبتين و«الأتوبيسات المدرسية» مركبة واحدة.