«الملاكى» تستحوذ على %65 من مركبات 2022 المرخصة لأول مرة

بلغ عدد السيارات الملاكى موديل العام الحالى والمرخصة خلال أبريل الماضى نحو 14.2 ألف وحدة؛ بنسبة تقارب %65 من جملة مركبات 2022 والبالغة نحو 21.7 ألف، محتلة المركز الأول بقائمة المركبات الأكثر حصولًا على التراخيص؛ وفق ما توضحه أحدث بيانات المرور.

واقتنصت موديلات 2022 نصيب الأسد من تراخيص المركبات الزيرو فى مصر خلال شهر أبريل الماضى بعد استحواذها على %72 من مجمل تراخيص المركبات الزيرو البالغة 29.9 الف وحدة؛ ليصل نصيب موديلات العام الجارى وحده إلى 21.7 ألف وحدة.

وبلغ عدد الدراجات النارية المرخصة من موديلات 2022 نحو 4 آلاف وحدة لتحل بذلك فى المركز الثانى بنسبة تقارب %18.4، وتبعتها مركبات النقل بعدد 2.2 ألف وحدة بنسبة %10 محتلة المركز الثالث.

وحلت مركبات الأجرة فى المرتبة الرابعة بقائمة أكثر المركبات الزيرو ترخيصًا بموديلات 2022 بعدد 384 وحدة، لتبلغ حصتها نحو %1.8، فى حين بلغ نصيب الدراجات النارية الأجرة من الوحدات المرخصة من موديلات العام الحالى خلال أبريل الماضى نحو 301 وحدة بحصة تقارب %1.1.

بلغ نصيب الأتوبيسات الخاصة من موديلات 2022 المرخصة لأول مرة فى الشهر الماضى 183 وحدة لتحل بذلك فى المركز السادس بحصة %0.84، وتبعتها الأتوبيسات العامة بعدد 81 وحدة، وجاءت أنصاف المقطورات فى المرتبة التالية بعدد 74 وحدة، ثم المقطورات بعدد 73 وحدة.

وجاءت الأتوبيسات السياحية فى المرتبة العاشرة بعدد 55 وحدة، وتبعتها مركبات الإسعاف بـ 43 مركبة والرحلات ومركبات الأجرة السياجية بعدد 42 وحدة لكل منهما وتلتها المعدات الثقيلة بواقع 16 وحدة ثم جاءت أتوبيسات المدارس ومركبات “تحت الطلب” بـ 7 وحدة لكل منهما، ثم مركبات والإطفاء بواقع 5 تراخيص.

وتوضح بيانات المرور أنه تم ترخيص 145 مركبة موديلات 2023، بما يمثل نحو %0.5 من مجمل التراخيص المسجلة للمركبات الزيرو خلال أبريل الماضى، وتوزع هذا العدد بين الملاكى بواقع 81 وحدة والنقل بعدد 64 وحدة.

بالنسبة لموديلات 2021 فقد تم ترخيص نحو 5.9 ألف مركبة خلال شهر أبريل الماضى، بما يمثل نحو %19.7 من مجمل التراخيص المسجلة للمركبات الزيرو خلال ذلك الشهر.

وبلغ عدد الدراجات النارية موديل 2021 المرخصة خلال أبريل الماضى نحو 5.3 ألف وحدة لتحل بذلك فى المركز الأول بقائمة المركبات الزيرو الأكثر حصولًا على التراخيص بين موديلات العام الماضى.

وقد بلغ عدد السيارات الملاكى المرخصة خلال أبريل الماضى بين موديلات 2021 عدد 277 وحدة؛ محتلة المركز الثانى بالقائمة وتبعتها مركبات النقل بعدد 159 مركبة ثم الدراجات النارية الأجرة بعدد 111 وحدة.

بلغ نصيب مركبات الأجرة من موديلات العام الماضى 24 وحدة لتحل بذلك فى المركز الخامس، وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بعدد 23 وحدة، وجاءت الأتوبيسات السياحية فى المركز التالى بعدد 14 وحدة ثم المقطورات بواقع 12 وحدة، فالإسعاف بعدد 11 وحدة والأتوبيسات العامة بواقع 9 وحدات ثم المعدات الثقيلة والإطفاء بواقع 4 مركبات لكل منهما ثم أنصاف المقطورات بواقع 3 وحدات ثم الرحلات بمركبة واحدة.

وحازت المركبات موديل 2020 نحو 2.1 ألف وحدة بما يقارب %7 من جملة المركبات الزيرو المرخصة خلال أبريل الماضى، وقد استحوذت الدراجات النارية على نصيب الأسد من هذه التراخيص بعدد 1.9 ألف وحدة محتلة المركز الأول بين المركبات الزيرو الأكثر ترخيصًا بين موديلات العام قبل الماضى.

وقد بلغ عدد السيارات الملاكى المرخصة خلال أبريل الماضى بين موديلات 2020 عدد 129 وحدة؛ محتلة المركز الثانى بالقائمة وتبعتها مركبات النقل فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر المركبات الزيرو ترخيصًا بموديلات 2020 بعدد 3 2 وحدة، فى حين بلغ نصيب الدراجات النارية الأجرة 19وحدة من جملة الوحدات المرخصة خلال أبريل الماضى.

بلغ نصيب الأتوبيسات الخاصة من موديلات العام 2020 عدد 11 وحدة لتحل بذلك فى المركز الخامس، وتبعتها مركبات الأجرة بعدد 10 وحدات، وجاءت المقطورات وأنصاف المقطورات فى المركز التالى بعدد وحدتين فقط ثم الأتوبيسات السياحية والرحلات بمركبة واحدة لكل منهما.

وتراجعت المركبات الزيرو المرخصة خلال ابريل الماضى بفعل الأزمات التى تمر بها صناعة السيارات العالمية والمحلية وفى القلب منها النقص الحاد فى المكونات خاصة الرقائق الإلكترونية وأزمات الشحن الدولى وارتفاع الأسعار؛ خاصة بعد صعود الدولار فى السوق المحلية.