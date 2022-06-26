«الملاكى» تستحوذ على %55 من تراخيص مايو 2022

استحوذت السيارات الملاكى على حصة تقارب %55 من مجمل التراخيص التى أصدرتها الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال شهر مايو السابق، وذلك بما يقارب نحو 203 آلاف وحدة من مجمل 368 ألفا تقريبًا، تتوزع بين الوحدات «الزيرو» والمستعملة.

وحلت مركبات النقل فى المرتبة الثانية بين مختلف أنواع المركبات الأكثر ترخيصًا خلال الشهر الماضى بواقع 78 ألف وحدة تقريبًا وبحصة تمثل نحو %21 من مجمل التراخيص، فى حين كان المركز الثالث من نصيب الدراجات النارية التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة لها 41 ألف وحدة تقريبًا تمثل حصة تصل لنحو %11 تقريبا.

أما المركز الرابع فكان من نصيب مركبات الأجرة التى بلغ عدد تراخيصها 19 ألف وحدة تقريبا وبما يوازى نحو %5 من مجمل التراخيص التى أصدرتها إدارات المرور خلال الشهر الفائت، لتعقبها فى المرتبة الخامسة والسادسة على التوالى المقطورات والأتوبيسات الخاصة التى حاز كل منهما على نحو 4 آلاف ترخيص بحصة تعادل %1 تقريبا.

وجاءت الدراجات النارية الأجرة وفئة المركبات «نقل جمرك» فى الترتيب السابع والثامن على التوالى بما يقارب 3 آلاف وحدة لكل فئة وبما يعادل نحو % 0.8 من مجمل التراخيص الصادرة فى مايو السابق؛ سواء للمركبات «الزيرو» أو المستعملة.

وتوزعت الحصة المتبقية من التراخيص بين مختلف أنواع المركبات، فحازت فئة «جمرك مقطورة» على 2410 تراخيص لتحل بذلك فى المركز التاسع، وتبعتها فى المركز العاشر مركبات الرحلات بواقع 2352 وحدة، ثم جمرك ملاكى بعدد 1948 وحدة والأتوبيسات العامة بواقع 1403 وحدات والمعدات الثقيلة التى بلغ عدد تراخيصها 808 وحدات فأنصاف المقطورات بواقع 744 وحدة والأتوبيسات السياحية التى حازت 610 تراخيص.

وجاءت أتوبيسات «جمرك» فى المرتبة السادسة عشرة بعدد 498 وحدة وتبعتها الإسعاف بنحو 415 وحدة ثم مركبات الأجرة السياحية 406 تراخيص والمركبات التى تحمل لوحة «هيئة دبلوماسية» بواقع 245 ترخيصا ثم أتوبيسات المدارس بواقع 229 وحدة ومركبات تحت الطلب 186 وحدة والمركبات التجارية بواقع 184 وحدة؛ فالإطفاء 155 ترخيصًا ومقطورات جمرك بواقع 188 وحدة والجرارات الزراعية التى بلغ عدد تراخيصها 74 وحدة وملحق الملاكى بواقع 26 ترخيصًا فالمركبات التى تحمل لوحة «ترخيص مؤقت» 22 وحدة ثم المقطورات الزراعية بواقع 12 وحدة ودراجة نارية «جمرك» بواقع 11 مركبة ثم أنصاف المقطورات «جمرك» بعدد 3 وحدات كما تم ترخيص «كرافان» واحد خلال مايو الماضي؛ ليحل بذلك بالمرتبة الأخيرة بين أكثر أنواع المركبات ترخيصًا.

يذكر أن وحدة مرور مدينة نصر حلت فى المركز الأول، ضمن قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال شهر مايو الماضي؛ بواقع 9125 وحدة؛ منها نحو 8181 مستعملة و944 جديدة، وجاءت وحدة مرور القطامية فى المرتبة الثانية بواقع 8500 مركبة؛ تشمل 7862 وحدة مستعملة و638 جديدة، وتبعتها ثالثًا وحدة مرور المنصورة، بواقع 7456 وحدة منها 7069 مستعملة إلى جانب 387 جديدة؛ وفقًا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال مايو الماضى.

وتمركزت وحدة مرور الأميرية فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 6486 مركبة، منها 5919 مستعملة و567 جديدة، وجاءت مرور الحوامدية فى المركز الخامس بعد إصدارها 6193 رخصة لـ 5756 مركبة مستعملة و437 جديدة.

أما وحدة مرور أبيس فجاءت سادسة بعد ترخيص 6182 مركبة خلال مايو؛ وتوزعت بين المركبات المستعملة بواقع 5580 وحدة والمركبات الجديدة بواقع 602 وحدة، تبعتها فى المركز السابع وحدة مرور 6 أكتوبر التى أصدرت تراخيص لـ6179 مركبة، توزعت بين 5607 وحدات مستعملة و572 وحدة جديدة.

وجاءت وحدة مرور برج العرب فى المركز الثامن بعدد 5908 مركبات مرخصة خلال مايو الماضى، منها 5616 وحدة مستعملة و292 جديدة، وتبعتها فى المركز التاسع وحدة مرور حدائق الأهرام التى قامت بترخيص 5786 مركبة، منها 4970 وحدة مستعملة و816 وحدة جديدة.

وكان المركز العاشر من نصيب وحدة مرور طنطا التى أصدرت تراخيص 5571 مركبة، منها 5263 مستعملة و308 مركبات جديدة.

ومع اتجاه الدولة لتشجيع اقتناء المركبات العاملة بالطاقة النظيفة؛ شهدت إدارات «المرور» خلال الشهر الماضى ترخيص 59 وحدة تعمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب 40 تعمل بالغاز الطبيعى و7 وحدات تعمل بالوقود المزدوج «سولار- غاز طبيعى» كما تم ترخيص 8361 وحدة تعمل بنظام الوقود المزدوج «البنزين- الغاز الطبيعى».