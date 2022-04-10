استحوذ قطاع الملاكى على نحو %49.4 من إجمالى تراخيص المركبات «الزيرو» الصادرة عن الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال شهر فبراير الماضي؛ بما يعادل 23.5 ألف وحدة من إجمالى 47.6 ألف مركبة، وبهذه الأرقام حل قطاع الملاكى فى المرتبة الأولى بين أكثر أنواع المركبات ترخيصًا خلال فبراير.

وبلغ نصيب الدراجات النارية بمختلف موديلاتها من إجمالى المركبات «الزيرو» المرخصة فى مصر خلال فبراير الماضى نحو %16.4 محتلة المركز الثانى بين مختلف أنواع المركبات.

وفى المرتبة الثالثة؛ حلت مركبات النقل بنحو 3.7 ألف وحدة مرخصة خلال فبراير الماضى ؛ لتصل حصتها من إجمالى المركبات «الزيرو» المرخصة فى مصر خلال هذا الشهر %7.6.

وسجلت الدراجات النارية الأجرة نحو 2.5 ألف ترخيص للوحدات المرخصة لأول مرة ليصل نصيبها من العدد الإجمالى للمركبات الزيرو المرخصة إلى %5.2 محتلة المركز الرابع.

وتوضح بيانات المرور أن مركبات الأجرة حلت فى المركز الخامس بين أكثر المركبات «الزيرو» ترخيصًا فى فبراير السابق؛ بعدد 460 رخصة؛ تشكل نحو %1 من مجمل التراخيص.

وتوضح بيانات الإدارة العامة للمرور أن عدد التراخيص الممنوحة لقطاع الأتوبيسات الخاصة بلغ 350 وحدة تمثل نحو %0.7 تقريبًا من جملة التراخيص الممنوحة للمركبات الزيرو فى مصر خلال شهر فبراير الماضي؛ لتحتل الأتوبيسات الخاصة الترتيب السادس بين مختلف أنواع المركبات الأكثر ترخيصًا.

وحلت أنصاف المقطورات فى المرتبة السابعة بين أكثر أنواع المركبات «الزيرو» ترخيصًا خلال فبراير؛ بعدد 102 ترخيص؛ لتبلغ الحصة السوقية لهذا القطاع نحو %0.2.

وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للأتوبيسات العامة 94 وحدة تمثل نحو %2 تقريبا من العدد الإجمالى الممنوح لـ «الزيرو» خلال فبراير؛ لتحل الأتوبيسات العامة فى الترتيب الثامن بين مختلف أنواع المركبات.

جاءت أتوبيسات السياحة فى المرتبة التاسعة بين أكثر أنواع المركبات «الزيرو» ترخيصا فى الإدارات العامة للمرور بمصر خلال فبراير الماضي؛ بواقع 82 وحدة؛ تمثل نحو %0.17 من جملة التراخيص.

أما المقطورات فحلت فى المركز العاشر بين أكثر أنواع المركبات «الزيرو» ترخيصا فى مصر خلال فبراير الماضى بواقع 79 مركبة؛ وبلغ عدد مركبات الرحلات المرخصة لأول مرة خلال فبراير السابق 79 وحدة لتحتل هذه الفئة المركز الحادى عشر بين أكثر المركبات «الزيرو» ترخيصا.

جدير بالذكر أن موديلات 2022 استحوذت على نحو %69 من مجمل تراخيص المركبات «الزيرو» خلال فبراير الماضي؛ بواقع 32.7 ألف وحدة من العدد الإجمالى البالغ 47.6 ألف وحدة.

وبلغ عدد السيارات الملاكى موديل العام الحالى والمرخصة خلال فبراير الماضى نحو 22.4 ألف وحدة؛ بنسبة %68، محتلة المركز الأول بقائمة المركبات الأكثر حصولًا على التراخيص؛ وفق ما توضحه أحدث بيانات المرور.

وبلغ عدد الدراجات النارية المرخصة من موديلات 2022 نحو 3.9 ألف وحدة لتحل بذلك فى المركز الثانى بنسبة تقارب %12 وتبعتها مركبات النقل بنحو 3.3 ألف وحدة بنسبة %10 محتلة المركز الثالث.

وحلت الدراجات النارية الأجرة فى المرتبة الرابعة بقائمة أكثر المركبات الزيرو ترخيصًا بموديلات 2022 بعدد 1862 وحدة، لتبلغ حصتها %0.6، فى حين بلغ نصيب المركبات الأجرة المرخصة خلال فبراير الماضى نحو 391 وحدة.

وبلغ نصيب الأتوبيسات الخاصة من موديلات 2022 المرخصة لأول مرة فى فبراير الماضى 287 وحدة لتحل بذلك فى المركز السادسة، وتبعتها أنصاف المقطورات بعدد 85 وحدة، وجاءت الأتوبيسات السياحية فى المرتبة التالية بعدد 74 وحدة، ثم الأتوبيسات المرخصة لصالح القطاع العام بعدد 69 وحدة.

وجاءت مركبات الأجرة السياجية فى المرتبة العاشرة بعدد 61 وحدة، وتبعتها المقطورات بواقع 53 مركبة، ثم الرحلات بعدد 40 وحدة، وتلتها المعدات الثقيلة بواقع 20 وحدة، ثم جاءت مركبات «تحت الطلب» بعدد 9 وحدات وتبعتها الإسعاف بـ 8 مركبات وأتوبيسات المدارس بواقع 4 تراخيص.

وتوضح بيانات المرور أنه تم ترخيص نحو 10 آلاف مركبة موديل 2021 خلال فبراير الماضى، بما يمثل نحو %21 من مجمل التراخيص المسجلة للمركبات الزيرو خلال ذلك الشهر. وبلغ عدد الدراجات النارية المرخصة نحو 8.3 ألف وحدة لتحل بذلك فى المركز الأول بقائمة المركبات «الزيرو» الأكثر حصولًا على التراخيص بين موديلات 2021 ؛ بنسبة تقارب %83.

وبلغ عدد السيارات الملاكى المرخصة خلال فبراير الماضى من موديلات 2021 عدد 721 وحدة؛ محتلة المركز الثانى بالقائمة بنسبة %7.2 وتبعتها الدراجات النارية الأجرة فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر المركبات «الزيرو» ترخيصًا بموديلات 2021 بعدد 491 وحدة، فى حين بلغ نصيب المركبات النقل 320 وحدة من جملة الوحدات المرخصة خلال فبراير.

وبلغ نصيب الأتوبيسات الخاصة 56 وحدة لتحل بذلك فى المركز الخامس، وتبعتها مركبات الأجرة بعدد 49 وحدة، وجاءت مركبات الرحلات فى المركز التالى بنحو 25 وحدة ثم الأتوبيسات العامة بواقع 23 وحدة، فالمعدات الثقيلة بواقع 15 وحدة فالمقطورات 12 وحدة.

وبلغ عدد الأتوبيسات السياحية المرخصة خلال فبراير الماضى من موديلات 2021 نحو 8 وحدات لتكون فى المركز الحادى عشر وتبعها أنصاف المقطورات وأتوبيسات المدارس بـ 7 وحدات ثم مركبات الإسعاف والإطفاء بعدد 5 وحدات لكل منهما، والقطاع العام بعدد 69 وحدة ثم مركبات الأجرة السياحية بـ 3 وحدات فالجرارات الزراعية ومركبات تحت الطلب بوحدة واحدة فقط لكل منهما.

وحازت المركبات موديل 2020 على نحو 3.6 ألف وحدة بما يقارب %7.5 من جملة المركبات «الزيرو» المرخصة خلال فبراير الماضى، وقد استحوذت الدراجات النارية على نصيب الأسد من هذه التراخيص بعدد 3283 وحدة وبحصة تقارب %92.

وجاءت موديلات 2019 فى المركز الرابع بين أكثر الموديلات ترخيصا للزيرو خلال الشهر الفائت بعدد 1235 وحدة بما يوازى نحو %2.5 من مجمل التراخيص الممنوحة للزيرو، وقد هيمنت الدراجات النارية أيضًا على المشهد بواقع 952 ترخيصًا وبحصة تقارب %75.