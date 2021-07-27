«الملاكى» تتصدر طرازات 2021

تصدرت السيارات الملاكى قائمة المركبات الزيرو موديل 2021 الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال شهر يونيو الماضى، بعدد 22.5 ألف وحدة من إجمالى 45.1 ألف، لتصل حصتها إلى %49.9.

وفى المرتبة الثانية حلت الدراجات النارية التى بلغ عدد تراخيصها نحو 16 ألف وحدة بحصة %34.5؛ لتتبعها فى المركز الثالث الدراجات النارية الأجرة التى بلغت تراخيصها 3942 وحدة مستحوذة على حصة تقارب %8.6؛ وفق ما تكشفه أحدث البيانات الخاصة بتراخيص المركبات فى مصر خلال شهر يونيو السابق.

كان المركز الرابع من نصيب مركبات النقل التى بلغ عدد تراخيصها 1480 وحدة خلال يونيو الماضى مستحوذة على حصة تقارب %3.3 من إجمالى التراخيص الممنوحة للمركبات الزيرو موديل 2021.

وحلت مركبات الأجرة فى المركز الخامس بعدد 395 رخصة وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بعدد 327 وحدة ثم الأتوبيسات العامة التى حصلت من الإدارات العامة للمرور على 147 ترخيصًا لموديلات 2021؛ خلال يونيو الماضى.

أما المركز الثامن فكان من نصيب الأتوبيسات السياحية التى بلغ عدد تراخيصها 69 وحدة وتبعتها المقطورات بواقع 61 رخصة ثم أنصاف المقطورات بعدد 59 وحدة ومركبات الرحلات التى حصلت على 47 ترخيصًا.

كان المركز الثانى عشر من نصيب المعدات الثقيلة ومركبات الأجرة السياحية التى حصل كل منها على 17 ترخيصًا خلال شهر يونيو الماضى، وتبعتها فى المركز الثالث عشر مركبات تحت الطلب بعدد 10 وحدات ثم مركبات الإسعاف بواقع 8 تراخيص.

وحصلت الأتوبيسات المدرسية الزيرو موديل 2021 على ترخيصين، فيما حصلت مركبات الإطفاء على ترخيص واحد، وفى المقابل؛ لم تمنح المركبات الزيرو من فئتى “ملحق الملاكي” أو الجرارات الزراعية موديلات 2021 أى تراخيص خلال شهر يونيو السابق.

جدير بالذكر أن إجمالى المركبات الزيرو المرخصة خلال شهر يونيو الماضى بلغ 63.4 ألف وحدة؛ مثلت موديلات 2021 نحو %71 من العدد الإجمالى لتكون بذلك الأكثر ترخيصًا بين مختلف الموديلات بعد وصول تراخيصها إلى 45.1 ألف وحدة؛ فى حين كانت موديلات 2020 فى المركز الثانى بعدد 9.7 ألف رخصة ثم موديلات 2020 فى المركز الثالث بواقع 5.8 ألف مركبة، فيما جاءت موديلات 2019 بالمركز الرابع بعدد 2767 رخصة.