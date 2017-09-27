الملاح: تطوير مدخل العلمين العتيقة بتكلفة 20 مليون جنيه

معتز محمود:بدأ مجلس مدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح، خطة لتطوير وتوسعات لبعض طرق المدينة وشوارعها الرئيسية لتواكب الطفرة العمرانية التى تشهدها المدينة.أكد عبدالغفار الملاح، رئيس مركز ومدينة العلمين بمحافظة مطروح، أن هناك أعمال تطوير كبيرة تشهدها مدينة العلمين فى الفترة الحالية سيتم من خلالها

معتز محمود:

بدأ مجلس مدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح، خطة لتطوير وتوسعات لبعض طرق المدينة وشوارعها الرئيسية لتواكب الطفرة العمرانية التى تشهدها المدينة.

أكد عبدالغفار الملاح، رئيس مركز ومدينة العلمين بمحافظة مطروح، أن هناك أعمال تطوير كبيرة تشهدها مدينة العلمين فى الفترة الحالية سيتم من خلالها تطوير وتجميل وإنارة مدخل المدينة.

وأضاف فى حواره لـ«المال» أن أبرز عمليات التطوير تركزت فى شارع الإسكندرية، الشارع الرئيسى بالمركز المؤدى للطريق الساحلى “مطروح الإسكندرية” ليصبح عرضة 65 مترا بدلا من 24 مترا فى السابق.

وأشار إلى أنه تمت مضاعفة عدد الحارات فى الاتجاهين ليصبح أربع حارات فى كل اتجاه، منها حارتان جانبيتان لخدمات الطريق، لافتاً إلى أن الطريق فى السابق وقبل أعمال التطوير كان يضم حارتين فقط فى كل اتجاه.

ومن المقرر أن يتم مراعاة الحفاظ على خطوط المياه والكهرباء خلال أعمال التطوير بوضعهما بالجزيرة الوسطى لمنع أى تكسير بالطرق لإصلاح الأعطال مستقبلًا.

وكشف رئيس مركز ومدينة العلمين، عن أن تكلفة أعمال التطوير تتراوح بين 15 – 20 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يسعى لتصبح مداخل “العلمين” بعد تنفيذ خطة التطوير تليق بالمدينة والساحل الشمالى.

وأعلن الملاح عن أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعى المتاحة بالمدينة تبلغ حاليا160 وحدة سكنية وهى موزعة على 8 عمارات سكنية تضم العمارة 20 وحدة سكنية تم الانتهاء منها.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة تلقى الطلبات للحصول على تلك الوحدات ثم ستليها مرحلة التحريات والفحص ثم يليها انعقاد اللجنة العليا لتوزيعها على المستحقين من السكان بمركز العلمين، لافتا إلى أنه لا توجد حالياً مشروعات للصرف الصحى بالمركز، إلا أن هناك مفاوضات لإنشاء مشروع تنفذه شركة كورية، وتمت زيارة المنطقة من قبل الكوريين وعاينوا الموقع على أرض الواقع.

يذكر أن شركة IMG الكورية وقعت على مذكرة تفاهم مع محافظة مطروح لإنشاء 3 محطات لمعالجة الصرف الصحى، بأحدث التقنيات بمدن مطروح وسيوة والعلمين، خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته المحافظة فى أكتوبر 2015.

وتوقفت المشروعات الثلاث على خلفية مطالبات الشركة الكورية إعادة احتساب التكلفة الاستثمارية والعائد المتوقع على ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة المياه من المقرر أن تنشئها الشركة بالمحافظة بعد تحرير سعر الجنيه.

وتحرص مطروح على تنفيذ مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى؛ لتخفيف وطأة بعض المشكلات التى تعانيها المحافظة فى مجال الصرف الصحى فى بعض مراكزها الثمانية التى تعيش عدداً منها بلا شبكة صرف صحى من الأساس، وما قد يخلفه ذلك من أضرار بيئية وصحية فى بعض الأحيان.

وحول تطوير وصيانة شبكات المياه بالمركز، أشار الملاح إلى وجود أعمال لتطوير شبكات المياة بالمدينة بطول 5 كم فى سيدى عبد الرحمن وبطول 7 كم فى مدينة العلمين سيتم الانتهاء منها خلال أسابيع، كاشفا عن وجود خطط لتدعيم شبكات الكهرباء فى النجوع بالمركز عبر إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء، لافتاً إلى أن أبرز تلك التجمعات هى تجمع شجرة وتجمعين بجنوب العلمين، من المقرر أن يتم الانتهاء منها فى نوفمبر القادم.

وأشار الملاح إلى أن مركز العلمين يضم أراض زراعية شاسعة بمنطقة جنوب العلمين، ولكنها تتبع هيئة التنمية الزراعية ولا تتبع مركز ومدينة مرسى مطروح.

وعن مدى استجابة أهالى العلمين لقرار فتح باب تلقى طلبات الشراء لحائزى أراضى الدولة الذين قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها بنطاق المحافظة، فى الفترة التى تسبق العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006، أشار الملاح إلى أن الاستجابة جيدة، ويقوم يوميا بتوقيع طلبات شراء بمعدل 7 – 8 طلبات يومية للمواطنين.

وأضاف أنه عقب تقديم طلب الشراء يقوم المواطن صاحب الطلب بتقديم ما يفيد وضع اليد على الأرض المقدم بشأنها طلب الشراء قبل عام 2006، ثم تذهب اللجنة للرفع المساحى وتقوم بتقدير السعر الابتدائى ويرفع للجهات المختصة، موضحا أنه يشترط لتقنين الأراضى أن يكون عليها مبنى تم بناؤه قبل عام 2006، لافتاً إلى أن سعر المتر يختلف من مكان لآخر ومن ومنطقة لأخرى، مشيرا إلى أن تقنين أراضى الزراعات محدود فى المنطقة، ويكون الطلب لفدان أو خمسة أفدنة.

وكانت محافظة مطروح قد فتحت باب تلقى طلبات الشراء لحائزى الأراضى سيكون بحد أقصى 2100 متر مربع لأراضى المبانى، و100 فدان للأراضى الزراعية المستصلحة، وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، مع سداد مقابل الانتفاع الذى تحدده الجهة عن مدة وضع اليد.

وأوضح الملاح أنه تم افتتاح جزء من المرحلة الأولى بمشروع مكسيم فى أغسطس هذا العام بدلا من أغسطس 2018، لافتاً إلى أنه تم تجهيزها ولكن لم يتم تشطيبها بنسبة %100، مشيرا إلى أن هناك عددا من المراكز التجارية والترفيهية تصل إلى 7 مراكز وتنشط فى الصيف كونه الموسم الرئيسى لها.