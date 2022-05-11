الملاحة الوطنية تحدد الخميس المقبل موعدا نهائيا لتلقي عروض شراء سفينتين تابعتين لها

حددت شركة الملاحة الوطنية نهاية الأسبوع الجاري موعدا أخيرا لتلقي طلبات شركات الصناعات المعدنية، والشركات الملاحية لشراء سفنها التي تم عرضها للبيع .

وأشار مصدر مسئول بالشركة أنها طرحت مؤخرا بيع السفينة وادي سدر والسفينة وادي العريش، وذلك بواقع حمولة ساكنة تصل إلى 140 ألف طن، وتتوزع بنحو 70 ألف طن لكل منها.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة في أحلال وتجديد أسطولها من السفن خاصة الصب الجاف والتي تعتمد عليها هيئة السلع التموينية والتي تتخطى بضع ملايين سنويا وتزيد في بعض السنوات عن 13 مليون طن.

وكانت قد قامت شركة الملاحة الوطنية في مايو من العام الماضي بضم سفينة جديدة لأسطولها والتي تعمل أيضا فى نشاط الحبوب، بتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار بتمويل ذاتى .

وحققت الشركة عام 2020 أرباحًا تصل الى 17 مليون دولار، مقارنة مع 5.4 مليون دولار، خلال العام قبل الماضى 2019 .

وتمتلك الشركة حاليًا 13 سفينة، 12منها تعمل فى الصب الجاف “نقل الحبوب ” ، وينقسم أسطول الشركة إلى 6 سفن، تم بناؤها فى تسعينيات القرن الماضى، و6 أخرى تم شراؤها عبر قرض من البنك الأهلى فى عام 2010، وارتفعت نسبة مساهمته بالشركة من %4 لتصل إلى قرابة 39.9% .

وتعد شركة الملاحة الوطنية الناقل الرئيسى لشحنات هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك عبر سفنها بحمولات فى كل رحلة تصل إلى 60 ألف طن .

وطلبت الشركة مؤخرًا من هيئة السلع التموينية رفع ما يتم نقله ليصل إلى 70 ألف طن بدلًا من 60 ألفًا حاليًا .

ووضعت الشركة خطة لإحلال مراكبها تشمل بيع 7 مراكب بنهاية 2023، وشراء 7 أخرى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 189 مليون دولار.

ويصل رأس مال شركة الملاحة الوطنية إلى 375 مليون دولار، ويتوزع بواقع 56% للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و39.9 % للبنك الأهلى، والباقى قطاع خاص وبعض البنوك.

وباعت الشركة المصرية للملاحة ” والتي تشارك فيها الملاحة الوطنية بنسبة 90% ” 5 سفن تابعة لها خلال ديسمبر الماضي بقيمة تصل إلى نحو 118 مليون جنيه، والتي ضمت تلك السفن كلا من «نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية»، وتتراوح أعمارها من 30 – 36 سنة.

وحققت شركة الملاحة الوطنية 34 مليون دولار صافى ربح عن حجم أعمالها حتى 30 سبتمبر 2021، مقارنة بإجمالى 17 مليونًا حققتها الشركة عام 2020.

وكشف مصدر مسؤول لـ«المال»، أن الشركه تعتزم تنفيذ خطة طموحة لإحلال وتجديد أسطولها المتقادم خلال العامين الحالى والمقبل 2023، والذى بدأ بشراء السفينة وادى الملكات حمولة 80 ألف طن عمر 3 سنوات، وتعد أكبر سفينة فى الأسطول الوطنى المصرى باستثمارات 20 مليون دولار.

وكشف المصدر عن تخطى الشركة مؤخرًا مرحلة الخطر على 4 سفن تابعة لها هى: «وادى العرب، ووادى اليرموك، ووادى طيبة، ووادى الكرم»، والتى كانت تقوم بأعمال شحن للحبوب من الموانئ الأوكرانية بالتزامن مع بدء القصف الروسي.

وذكر المصدر أن الشركة شكلت غرفة عمليات طارئة وقتها لمتابعة عودة السفن للموانئ المصرية والحفاظ على أرواح طواقمها، بالتنسيق مع موردى البضائع وهيئات الموانئ وشركات التأمين ونادى الحماية والتعويض.