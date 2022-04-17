حققت شركة الملاحة الوطنية 34 مليون دولار صافى ربح عن حجم أعمالها حتى 30 سبتمبر 2021، مقارنة بإجمالى 17 مليونًا حققتها الشركة عام 2020.

وكشف مصدر مسؤول لـ«المال»، أن الشركه تعتزم تنفيذ خطة طموحة لإحلال وتجديد أسطولها المتقادم خلال العامين الحالى والمقبل 2023، والذى بدأ بشراء السفينة وادى الملكات حمولة 80 ألف طن عمر 3 سنوات، وتعد أكبر سفينة فى الأسطول الوطنى المصرى باستثمارات 20 مليون دولار.

ونفى المصدر عزم الشركة التى انتقلت تبعيتها مؤخرًا من وزارة قطاع الأعمال لوزارة النقل، شراء سفن من الشركة المصرية للملاحة التى تم تصفيتها لتسوية مديونياتها، رغم مساهمة الوطنية نسبة %90 فى رأسمال المصرية للملاحة.

وتمتلك الوطنيه 14 سفينة ترفع العلم المصرى ومجهزه بأطقم مصريه لشحن القمح وخام الحديد وتسخر الشركة أسطولها لخدمة هيئة السلع التموينية، بهدف تأمين احتياجات مصر من السلع الإستراتيجية.

ويصل رأسمالها إلى 375 مليون دولار، يتوزع بين %56 للشركه القابضة، و%39.9 للبنك الأهلى والباقى للقطاع الخاص وبعض البنوك المحلية.

وكشف المصدر عن تخطى الشركة مؤخرًا مرحلة الخطر على 4 سفن تابعة لها هى: «وادى العرب، ووادى اليرموك، ووادى طيبة، ووادى الكرم»، والتى كانت تقوم بأعمال شحن للحبوب من الموانئ الأوكرانية بالتزامن مع بدء القصف الروسي.

وذكر المصدر أن الشركة شكلت غرفة عمليات طارئة وقتها لمتابعة عودة السفن للموانئ المصرية والحفاظ على أرواح طواقمها، بالتنسيق مع موردى البضائع وهيئات الموانئ وشركات التأمين ونادى الحماية والتعويض.