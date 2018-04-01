الملاحة النهرية: نقلنا 150 ألف رأس ماشية خلال عامين

مدحت إسماعيل:قال اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، إن الهيئة استطاعت خلال العامين الماضيين نقل 150 ألف رأس ماشية، وماعز، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك خاليا أسطول مراكب يبلغ 22 مركبا.جاءت تصريحات عامر خلال كلمته بتوقيع عقد تشغيل الخط السياحى أسوان / أبوسمبل بين هيئة و

مدحت إسماعيل:

قال اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، إن الهيئة استطاعت خلال العامين الماضيين نقل 150 ألف رأس ماشية، وماعز، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك خاليا أسطول مراكب يبلغ 22 مركبا.

جاءت تصريحات عامر خلال كلمته بتوقيع عقد تشغيل الخط السياحى أسوان / أبوسمبل بين هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وشركة فوياج سورلونيل، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فضلا عن قيادات هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

وأضاف عامر، أن الهيئة تنفذ حاليا 6 رحلات أسبوعية نقل ركاب بعدد 1240 راكبا في الرحلة الواحدة، مشيرا إلى أن هناك 4 مراسي مملوكة للهيئة ومطورة ولديها القدرة على استقبال أعداد أكبر من الركاب.