«الملابس الجاهزة»: تعيين 5 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة الأسبوع الحالي

أحمد اللاهونى :توقع محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، صدور قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بتعيين 5 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، خلال الأسبوع الحالى.وقال رئيس الغرفة، فى تصريحات لـ"المال"، إن «الملابس الجاهزة» رشحت 8 أسماء للوزير لاختيار 5 من بينه

أحمد اللاهونى :

توقع محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، صدور قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بتعيين 5 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، خلال الأسبوع الحالى.

وقال رئيس الغرفة، فى تصريحات لـ”المال”، إن «الملابس الجاهزة» رشحت 8 أسماء للوزير لاختيار 5 من بينهم، مشيرًا إلى أن الغرة ستعلن عن خطتها فى العمل بمجرد صدور القرار، ليكون مجلس الإدارة مكتملا.

وأجريت انتخابات اختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، على خلفية إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، يناير الماضى، موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بعد تعليق العمل بالغرفة منذ الدورة الماضية 2013/2016، بعد النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية، والذى أدى إلى وقف الإجراءات الخاصة بانتخابات غرفة الملابس الجاهزة مايو 2016.

وفاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة كل من “محمد عبد السلام، محمد عبدالحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبدالوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى”، عن شعبة الملابس الجاهزة، وعادل غانم” عن شعبة مستلزمات الإنتاج، وكل من “حمدى الطباخ، وليد الكفراوى” عن شعبة المفروشات المنزلية.

وتنتظر الغرفة قرار الوزير لتعيين 5 أعضاء بعضوية المجلس، بحيث يكتمل عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا.