الملاءة المالية وجودة الأصول تدفعان 13 بنكًا مصرياً لدخول قائمة أقوى 100 مصرف عربي

حل 13 بنكًا محليًا عاملًا فى السوق المصرية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربى لعام 2022، بحسب دراسة تحليلية أعدتها الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن مجلةThe Banker خلال أكتوبر 2023، وبيانات اتحاد المصارف العربية، ليسجل إجمالى موجوداتها نحو 385.4 مليار دولار.

من جانبه، أوضح هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى والرئيس التنفيذى لشركة الراية للاستشارات المالية، إن تصنيف البنوك يعتمد على عدد من المعايير، منها مؤشرات السلامة المالية المختلفة، والتى أبرزها جودة الأصول وتوافر السيولة وكفاية رأس المال والأرباح.

وأضاف أن هذه المؤشرات المختلفة تعكس مدى قوة الملاءة المالية لهذه البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات.

وارتفع إجمالى ودائع الجهاز المصرفي، بما فيها الحكومية، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى 9.308 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 9.215 تريليون آخر مارس 2023.

ولفت «أبو الفتوح» إلى أنه على الرغم من هذه التصنيفات الجيدة فإن أزمات الاقتصاد الكلى تلقى بظلالها على هذه المصارف، فارتفاع الفائدة يحد من قدرتها على تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية المختلفة، إضافة إلى أن حالة الانكماش الاقتصادى لا تعد المناخ الملائم لنمو القطاع المصرفي.

وأوضح أن شح المعروض النقدى من العملة الأجنبية يحد من موارد البنوك الدولارية من عمليات التجارة الدولية، لافتًا إلى أنها لكى تتغلب على مثل هذه التحديات فإنها تلجأ إلى ابتكار خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة تمكنها من تحقيق عوائد وأرباح جيدة.

واستحوذ أكبر 10 بنوك على %78.29 من أرباح القطاع المصرفي، إذ سجلت 73.125 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بحسب بيانات البنك المركزي.

وسجل صافى أرباح القطاع المصرفى نحو 93.396 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 56.8 مليار آخر يونيو الماضي، وسجل إجمالى أصول القطاع المصرفى بخلاف «المركزى» 10.823 تريليون بنهاية سبتمبر 2022.

واتفق معه محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، الذى أشار إلى أن قوة وسلامة الجهاز المصرفى كان واحدًا من ضمن مستهدفات خطة الإصلاح التى أطلقها وتبناها فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق.

وأضاف أن جودة محافظ البنوك وملاءتها المالية، إضافة إلى معيار كفاية رأس المال كلها عوامل أسهمت فى اقتناص البنوك المحلية مكانة متقدمة بين نظيراتها العربية.

وأفاد بأن اختلالات الاقتصاد الكلى تؤثر بشكل أو بآخر على البنوك، من حيث الربحية على سبيل المثال، إضافة إلى نقص قدرتها على منح الائتمان فى ظل الارتفاعات المتوالية فى أسعار الفائدة، وكذلك العمولات المتحصل عليها من عمليات التجارة الدولية.

أصول القطاع المصرفى

وجاء البنك الأهلى المصرى فى الصدارة، ليحتل المرتبة الأولى محليًا والسادسة عربيًا خلال 2022، بإجمالى أصول نحو 4.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 3.2 تريليون فى 2021، وحل بنك مصر ثانيا محليًا والعاشرة عربيًا، بإجمالى أصول وصل إلى 2.47 تريليون مقابل 2.22 تريليون فى العام السابق له.

وجاء فى المرتبة الثالثة محليًا والـ34 عربيًا، البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسم بنك»، بعدما سجل إجمالى أصوله نحو 30.1 مليون دولار خلال 2022 مقابل 27.9 مليون فى 2021، واستقر البنك التجارى الدولى مصر فى المرتبة الرابعة محليًا والـ38 عربيًا، بإجمالى أصول بنهاية الربع الثالث من 2023 نحو 811.068 مليار مقارنة بنحو635.831 مليار جنيه خلال 2022.

وجاء بنك قطر الوطنى – الأهلى فى المرتبة الخامسة محليًا والـ42 عربيًا، لتسجل أصوله نحو 592 مليار جنيه بالربع الثالث من 2023 مقابل 483.2 مليار بنهاية 2022، ثم البنك العربى الأفريقى الدولى سادسًا محليًا والـ50 عربيًا، ليسجل إجمالى أصوله نحو 474.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 326.7 مليار فى 2022.

واحتل بنك بنك فيصل الإسلامى المصرى ليستقر فى المرتبة السابعة محليًا والمرتبة الـ73عربيًا، بعدما سجل إجمالى أصوله نحو 171.22 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بـ167.988 مليار جنيه بنهاية 2022، وجاء بنك الإسكندرية، الذى سجلت أصوله 151.82 مليار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـنحو 133 مليارا فى 2022، فى المرتبة الثامنة محليًا والـ79 عربيًا.

واستقر مصرف أبو ظبى الإسلامى فى المرتبة التاسعة محليًا والمرتبة الـ83 عربيًا، إذ سجل أصوله نحو 148.61 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 116.83 مليار جنيه فى 2021، ثم بنك التعمير والإسكان فى المرتبة العاشرة محليًا والمرتبة الـ85 عربيًا بإجمالى أصول بلغ نحو 118 مليار جنيه فى 2023 مقابل 107.87 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، وجاء بنك الكويت الوطنى فى المرتبة الـ11 محليًا والـ87 عربيًا لتسجل أصوله 118.11 مليار جنيه خلال 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022.

واقتنص البنك المصرى لتنمية الصادرات المرتبة الـ12 محليًا والـ90 عربيًا لتسجل أصوله نحو 110.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 96.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وأخيرًا حلّ البنك الزراعى فى المرتبة الـ13 محليًا والـ97 عربيًا.

رؤوس الأموال

على صعيد رؤوس الأموال، فقد بلغ إجماليها، بحسب دراسة اتحاد المصارف العربية، قرابة 29.7 مليار دولار.

ومن جهة الترتيب حلّ البنك الأهلى المصرى أولًا على المستوى المحلي، والثالث عشر عربيًا، تلاه بنك مصر، الذى سجل إجمالى رأس ماله نحو 50 مليار جنيه، فى المرتبة الثانية محليًا والـ17 عربيًا، فيما جاء البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير المرتبة الثالثة محليًا والمرتبة الـ24 عربيًا ضمن اللائحة من حيث رأس المال.

واستقر البنك التجارى الدولى فى المرتبة الرابعة محليًا والـ37 عربيًا ليسجل إجمالى رأس ماله نحو 30.2 مليار جنيه، تلاه بنك قطر الوطنى الأهلى فى المرتبة الخامسة محليًا والـ43 عربيًا، ليسجل رأس ماله نحو 10.77 مليار جنيه، ثم البنك العربى الأفريقى الدولى فى المرتبة السادسة محليًا والـ45 عربيًا.

واقتنص بنك فيصل الإسلامى المرتبة السابعة محليًا والـ69 عربيًا حيث سجل رأس ماله نحو 5.66 مليار جنيه وفق أحدث قوائمه المالية، بينما جاء بنك الإسكندرية فى المرتبة الثامنة محليًا والـ80 عربيًا بإجمالى رأس مال بلغ نحو 5 مليارات جنيه.

وحلّ بنك الكويت الوطنى فى المرتبة التاسعة محليًا والـ88 عربيًا، ثم بنك التعمير والإسكان فى المرتبة العاشرة محليًا والـ93 عربيًا، تلاه البنك المصرى لتنمية الصادرات، الذى سجل رأس ماله نحو 5.3 مليار جنيه، فى المرتبة الـ11 عربيًا والـ96 عربيًا، ثم مصرف أبو ظبى الإسلامى فى المرتبة الـ12 محليًا والـ97 عربيًا. وأخيرًا البنك الزراعى المصرى فى المرتبة الـ13 محليًا والـ100 عربيًا.

وبلغ إجمالى رأس مال القطاع المصرفى المصري، بحسب البنك المركزي، نحو 323.774 مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الحالى، مقابل 323.776 مليار من يونيو لنفس العام.