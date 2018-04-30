المكون المحلى فى صناعة السيارات لن يقل عن 46%

■ قابيل: عام لتوفيق أوضاع الشركات القائمة و»لجنة» لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الصناعة ■ رئيس رابطة المصنعين: القرار الجديد يسهم فى زيادة التوجه نحو التجميع المحلى بديلا عن الاستيراد محمد ريحان وشريف عيسى أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا لتنظيم نسب ا

■ قابيل: عام لتوفيق أوضاع الشركات القائمة و»لجنة» لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الصناعة

■ رئيس رابطة المصنعين: القرار الجديد يسهم فى زيادة التوجه نحو التجميع المحلى بديلا عن الاستيراد

محمد ريحان وشريف عيسى

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا لتنظيم نسب التصنيع المحلى فى إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها.

وحدد القرار الحد الأدنى لنسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات بـ %46، بدلا من %45، على أن يمثل خط الإنتاج نسبة %28 من المكونات المحلية المشاركة فى التجميع، تنخفض%1 سنويا، بداية من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

يذكر أن نسبة مشاركة خط الإنتاج حسب القرار 907 لسنة 2005، الذى أصدره وزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بلغت %15.

وقال «قابيل» – فى بيان أمس – إن القرار يستهدف تعميق حقيقى لهذه الصناعة حسب معايير عادلة وشفافة، لأن النسب الحالية المعمول بها، قبل صدوره (45 % ) لا تعكس الواقع الفعلى، ولن تساعد فى إقامة صناعة محلية حقيقية للسيارات، وليس التجميع، لافتا إلى تطبيق النسب الجديدة بعد عام من العمل بهذا القرار، وهو ما يتيح وقتا كافيا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.

وأشار «قابيل» إلى أن القرار يعد اللبنة الأولى فى الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتى تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات، وتوفر الحماية المناسبة لها، وترفع من زيادة حجم السوق، ومن ثم يمكن إيجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كل طبقات المجتمع.

وأكد اللواء حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن القرار سيسهم فى توجه كبار شركات السيارات نحو التجميع، كبديل عن الاستيراد، خصوصا مع زيادة نسبة خط الإنتاج من %15، إلى %28، وبالتالى فإن مشاركة المكونات المحلية الإنتاج باتت محدودة مقارنة بالفترة السابقة.

وطالب شركات الصناعات المغذية بضرورة زيادة حجم استثماراتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعادة النظر فى النسب المكونات، بما يمهد لزيادة الأجزاء المحلية الصنع المساهمة فى عملية الإنتاج.



وأشار مصدر بأحد مصانع تجميع إحدى العلامات الأوروبية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى ضرورة وضع تعريف محدد لخط الإنتاج، إلى جانب تحديد الحد الأقصى لخفض نسب مشاركة خط التجميع فى عمليات الإنتاج، خاصة وأن الوزارة أعلنت خفض %1 سنويا، دون تحديد جدول زمني.

ويرى خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن القرار سيسهم فى تنمية صناعة السيارات، خاصة وأن النسبة الأكبر من المكونات ترتكز حاليا فى خط الإنتاج، غير أنه أكد حدوث تبعات سلبية أخرى تتمثل فى إلحاق الضرر بالصناعات المغذية الوسيطة فى العملية الإنتاجية، والتى تراجعت نسبة مساهمتها وفقا للقرار الجديد .

يشير سعد إلى انخفاض نسبة مساهمة الصناعات المغذية الوسيطة من %30 قبل القرار الجديد إلى %18 حاليا، بسبب ارتفاع نسبة مساهمة خط الانتاج فى المكون المحلي إلي 28% بدلا من %15 مع الوضع فى الاعتبار زيادة نسبة إجمالى المكون المحلى إلى 46% بدلاً من %45.

وتضمن القرار تشكيل لجنة باسم التصنيع المحلى لصناعة السيارات، مهمتها إعداد قاعدة بيانات متكاملة للصناعة والصناعات المغذية لها تشمل كل مراحل العمليات الإنتاجية، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات (المفككة كاملا) المقدمة من الشركة المصنعة، والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذلك اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة (المفككة كاملا) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة .